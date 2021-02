Coppa Italia: semifinali, partite in tv | Dove vedere Juve-Inter

Oggi e domani in programma le partite di ritorno delle semifinali di Coppa Italia: Juventus-Inter e Atalanta-Napoli. Due partite che si annunciano equilibratissime e cariche di tensione non solo per la posta in palio, ma anche per le rivalità esistenti tra le squadre e per gli effetti collaterali che potrebbero generare i risultati di questa competizione. La Juve per continuare nel suo processo di crescita, l’Inter per confermarsi la squadra più affamata di successi e lasciare alle spalle le beghe societarie, l’Atalanta per superare il momento no e il Napoli per salvare la panchina traballante di Gattuso. I temi per due partite top ci sono tutti.

Juventus-Inter di Coppa Italia: probabili formazioni

All’andata è finita con una vittoria, piuttosto insperata, della Juve per 1-2 in rimonta. I bianconeri, pur non disputando una partita memorabile, hanno tutto sommato meritato il successo arrivato grazie a due clamorose ingenuità (chiamiamole così) della retroguardia dell’Inter: un rigore tanto plateale quanto inutile di Young su Cuadrado e un comico disimpegno tra Bastoni e Handanovic terminato con Ronaldo che con una zampata felina deposita in rete. I due errori di cui parla Conte nel video. Adesso i nerazzurri devono vincere con 2 gol di scarto o segnando almeno 3 gol: in Coppa valgono le solite regole dei gol segnati fuori casa, della somma delle reti etc. Per cui in caso di 1-2 al termine dei 90 minuti si andrà ai supplementari e poi ai rigori.

Sicuramente questa sarà una gara molto diversa rispetto a quella di San Siro: l’Inter, che ha dimostrato a Firenze di essere in ottima condizione, potrà contare sul rientro di Lukaku e Hakimi assenti all’andata per squalifica. Probabilissimo che il mister leccese vorrà puntare sui migliori con poco turnover. In mediana non è da escludere l’ipotesi di Eriksen a supporto di un Barella apparso in forma eccezionale.

La Juve dal canto suo viene da un periodo di risultati positivi a discapito del gioco che non è esattamente quello spumeggiante immaginato a inizio stagione. Pirlo dovrebbe confermare la difesa dell’andata ossia una linea a 4 con Cuadrado e Danilo sulle fasce e DeLigt-Demiral al centro; in mediana, stante l’assenza di Arthur, i ruoli sembrano già assegnati a Bentancur-Rabiot-McKennie con Chiesa in appoggio; in attacco, vista la indisponibilità di Dybala e Morata la scelta ricadrà su Kulusevski e Ronaldo.

Queste quindi le probabili formazioni

Inter

Handanovic;

Skriniar, De Vrij, Bastoni;

Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen (Gagliardini), Young;

Lukaku, Lautaro Martinez

Buffon;

Cuadrado, Demiral, De Ligt, Danilo;

McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa;

Kulusevski, Ronaldo

Arbitro di Juventus-Inter di Coppa Italia

L’arbitro di Juventus-Inter è il signor Mariani di Aprilia. Al Var ci sarà invece Valeri.

Dove vedere Juventus-Inter di Coppa Italia in tv e streaming | Orario

Juventus-Inter si gioca all’Allianz Stadium di Torino, martedì 9 febbraio con inizio alle ore 20.45. La partita è trasmessa in diretta tv da Rai1 e per fruirla in streaming bisogna utilizzare RaiPlay.

Se preferite seguirla con un live testuale, la migliore cronaca è quella di Virgilio Sport.

Atalanta-Napoli quando si gioca e dove vederla

Atalanta-Napoli si gioca al Gewiss Stadium di Bergamo, mercoledì 10 febbraio con inizio alle ore 20.45. La partita sarà trasmessa in diretta tv da Rai1, mentre per fruirla in streaming bisogna utilizzare RaiPlay. Si parte dal punteggio di 0-0 maturato nella gara di andata. La posta in palio è altissima: c’è da aspettarsi una partita piena di tensione.

Dove vedere in tv le partite delle semifinali di Coppa Italia: Inter-Juve, Napoli-Atalanta

Questo il quadro completo della partite delle semifinali di Coppa Italia 2020-21. Data, ora e tv che trasmette la partita in diretta.

Partita Quando A che ora Tv Juventus-Inter 9-feb 20:45 RaiUno Atalanta-Napoli 10-feb 20:45 RaiUno

VIRGILIO SPORT | 09-02-2021 10:30