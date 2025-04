Coppa Italia femminile, finalissima 2024/2025 Juventus-Roma a Como: dove vederla in tv e streaming

Tutte le info utili per seguire live la sfida che decide l'assegnazione della coppa, i precedenti e dove seguire anche in mobilità la finalissima

La scelta è caduta, non a caso, proprio sullo stadio ‘Giuseppe Sinigaglia’ di Como che ospiterà come annunciato in via ufficiale l’evento che chiude un altro capitolo di questa intensa stagione, tra Champions e naturalmente corsa Scudetto.

La crescita della società e l’innegabile centralità che il calcio ha assunto nell’ambito della vita cittadina, anche sul versante femminile, ha indotto a una valutazione che sottolinea ulteriormente la centralità di questo progetto anche per la Federazione e la Divisione Femminile. Dunque Como, ma quando? A che ora si disputerà la finalissima che assegnerà la Coppa Italia?

La finale di Coppa Italia è Juventus-Roma

A contendersi il trofeo saranno prima di tutto, la Juventus e la Roma, vincitrici delle ultime cinque edizioni: le bianconere, che in semifinale hanno eliminato la Fiorentina, vanno a caccia della quarta Coppa Italia dopo quelle del 2019 (a Parma), del 2022 (a Ferrara) e del 2023 (a Salerno), mentre la Roma detentrice del trofeo, e che in semifinale ha superato il Sassuolo, ha trionfato lo scorso anno a Cesena e, prima ancora, nel 2021 a Reggio Emilia.

Ufficiali data e orario della finale della Coppa Italia Femminile, resi noti dalla Divisione Serie A Femminile Professionistica con il Comunicato Ufficiale n. 75/DAF. Appuntamento a sabato 17 maggio alle ore 18 , quando Juventus e Roma scenderanno in campo, al Sinigaglia, per la finale della Coppa Italia Femminile Frecciarossa.

Un match atteso al pari di quelli che segneranno il prossimo fine settimana e che decideranno l’assegnazione del titolo e la serie B.

Dove vedere in tv e streaming la finalissima

Dove sarà possibile seguire il match in diretta live? La partita sarà trasmessa in tempo reale sia in televisione sia in streaming; procediamo con la diretta televisiva che troverà spazio nei palinsesti di Rai 2 e di Sky, che detengono i diritti.

Per quel che verte, invece, sulla possibilità di seguire l’evento in streaming, quindi anche in mobilità, sarà possibile connettersi e seguire Juventus-Roma su RaiPlay e l’app SkyGo oppure la piattaforma NOW.

Frecciarossa Title Partner della Coppa Italia

Frecciarossa sarà ancora il Title Partner della Coppa Italia Femminile, così come lo è stato della Supercoppa giocata lo scorso 6 gennaio a La Spezia.

Il treno Alta Velocità di Trenitalia (Gruppo FS), già Premium Partner delle Nazionali di calcio, continua a supportare le competizioni della Divisione Serie A Femminile Professionistica della FIGC, confermando il proprio impegno nel mondo dello sport e nella valorizzazione di talenti, eccellenze e unicità.

I precedenti

Stando al sorteggio effettuato nella sede della FIGC lo scorso 11 marzo, Juventus-Roma deciderà l’assegnazione del titolo della Coppa Italia per la terza volta, con la squadra delle bianconere che ha vinto entrambi i precedenti in finale: nel 2022, al ‘Paolo Mazza’, decisero i gol di Girelli e Gama, mentre nel 2023 all’Arechi è stata determinante la rete di Barbara Bonansea, protagonista con la Juventus e la nostra nazionale.