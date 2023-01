Coppa Italia femminile: Roma a valanga sul Pomigliano

25-01-2023 14:34

Finisce in goleada. La Roma donne passeggiata sul campo del Pomigliano nella prima gara degli ottavi di finale di Coppa Italia: il risultato è di 8-1 per le giallorosse. A segno Giugliano, Glionna (doppietta), Giacinti, Kajzba (doppietta) e Andressa (altra doppietta). Per la padrone di casa, la consolazione del gol della bandiera con Bragonzi.

Stanno per iniziare, calcio d’inizio alle 14:30, il big-match Fiorentina-Milan e Sampdoria-Inter. Alle 18 si chiude il programma di oggi: in campo Chievo Verona e Juventus. Proprio le bianconere, nell’ultimo turno di campionato, avevano faticato per avere ragione del Pomigliano (2-1 il finale).