Serie A Femminile 2024/2025: il calendario, il format e le soste. E una svolta per il movimento

Definito il calendario della stagione ormai alle porte: tanti i temi, tra cui l'imminente allargamento del massimo campionato a partire dalla stagione 2025/2026

Ora che anche il calendario ha disegnato la prossima stagione, imminente, la Serie A Femminile (sponsorizzata da eBay) è definita: subito il derby tra Lazio e Roma, con risvolti intriganti per il movimento capitolino che vede nella prima una società neo promossa giovane ma determinata contro una autentica certezza della storia del calcio nostrano.

Una partita, insomma, attesa e intrigante, che segna anche la terza stagione dall’introduzione del professionismo e che precederà la riforma dei campionati prevista dalla stagione 2025-26, con la Serie A che passerà da 10 a 12 squadre e la Serie B che sarà, invece, composta da 14 formazioni.

Serie A Femminile: le partite da segnare

Numerosi gli appuntamenti di questa prima giornata e delle prime giornate di campionato: alla prima giornata, oltre il derby della Capitale avremo il match tra Como Women e Milan, con Fiorentina-Napoli Femminile, Inter-Sampdoria e Sassuolo-Juventus a completare il programma del weekend tra sabato 31 agosto e domenica 1° settembre (orari e giorni saranno resi noti in un secondo momento).

Altrettanto intrigante sulla carta, alla seconda giornata, Milan-Fiorentina. Le altre partite clou di questo calendario: alla terza il derby di Milano (andata in casa nerazzurra), alla quarta Juventus-Fiorentina, alla quinta Inter-Roma, alla sesta Juventus-Roma, alla settima Inter-Juventus e Roma-Milan, all’ottava Fiorentina-Inter, alla nona e ultima giornata Juventus-Milan e Roma-Fiorentina, rivincita della finale di Coppa Italia giocata a maggio a Cesena.

La prima sosta

Guardiamo anche le soste che caratterizzeranno il calendario. La prima sosta coinciderà con l’impegno della Fiorentina nel primo turno di qualificazione alla UEFA Women’s Champions League; il campionato si fermerà poi nel weekend tra sabato 26 e domenica 27 ottobre e tra sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre (finestre dedicate alle nazionali).

La prima fase del campionato di Serie A Femminile eBay, che andrà incontro a una pausa natalizia e riprenderà l’11 e 12 gennaio, si concluderà nel weekend tra sabato 8 e domenica 9 febbraio.

La formula

Invariata la formula rispetto alla passata stagione: al termine della prima fase, le prime cinque squadre della classifica accederanno alla poule scudetto portandosi dietro i punti totalizzati nelle prime 18 giornate, stesso discorso per le squadre classificate dalla sesta alla decima posizione, che parteciperanno alla poule salvezza al termine della quale solo l’ultima retrocederà in Serie B, categoria dalla quale saliranno le prime tre classificate per portare l’organico della Serie A 2025-26 a 12 squadre. La seconda fase prenderà il via tra il 1° e il 2 marzo, e si concluderà il 17 e il 18 maggio.

SERIE A FEMMINILE EBAY 2024-25 – PRIMA GIORNATA (31 agosto-1° settembre)

Como Women-Milan

Fiorentina-Napoli Femminile

Inter-Sampdoria

Lazio-Roma

Sassuolo-Juventus

SERIE A FEMMINILE EBAY – LE DATE DELLA STAGIONE 2024-25

Prima fase

Prima giornata: sabato 31 agosto-domenica 1° settembre

Ultima giornata: sabato 8-domenica 9 febbraio

Prima giornata: sabato 31 agosto-domenica 1° settembre Ultima giornata: sabato 8-domenica 9 febbraio Seconda fase

Poule scudetto e poule salvezza

Prima giornata: sabato 1-domenica 2 marzo

Ultima giornata: sabato 17-domenica 18 maggio