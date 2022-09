Coppa Italia, Final Eight 2023 a Torino

26-09-2022 17:23

Nella settimana che porterà all’inizio del campionato, fissato per il 1° ottobre con l’anticipo Treviso-Reggio Emilia, la Lega Basket ha comunicato la sede della Final Eight 2023 di Coppa Italia.

Dopo Pesaro, che ha ospitato l’evento per due volte negli uiltimi quattro anni, la scelta è caduta su Torino. Al PalaOlimpico si giocherà tra il 15 e il 19 febbraio 2023, con la consueta formula: ammesse le prime otto del girone d’andata, che si concluderà il 15 gennaio, con quarti di finale previsti nelle giornate di mercoledì e giovedì, semifinali sabato 18 e finalissima domenica 19.

Torino non ospitava la Final Eight di Coppa Italia dal biennio 2011-2012.

“Grazie a un accordo raggiunto in questi giorni, la competizione verrà giocata a Torino. Grande supporto e ringraziamento vanno al comune di Torino, alla regione Piemonte e alla camera di commercio di Torino che hanno scelto di affiancarci in quello che, assieme al campionato, è uno degli eventi più importanti e qualificanti per i quali le 16 squadre giocheranno nel girone d’andata” il commento del presidente della Lega Umberto Gandini.