Coppa Italia, gli auguri di Mattarella ad Atalanta e Juventus al Quirinale

Il presidente della Repubblica riceve giocatori, staff e allenatori delle due finaliste

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale i calciatori, i dirigenti e gli staff tecnici di Atalanta e Juventus, squadre finaliste della Coppa Italia Frecciarossa (finale che andra’ in scena domani sera, mercoledi’ 15 maggio, allo stadio Olimpico di Roma). Nel corso dell’incontro sono intervenuti il presidente del Coni Giovanni Malago’, il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, e gli allenatori delle squadre finaliste Gian Piero Gasperini (tecnico dell’Atalanta) e Massimiliano Allegri (Juventus) e il commissario tecnico della Nazionale italiana, Luciano Spalletti. Erano presenti il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi e il presidente della Figc, Gabriele Gravina. Il capo dello Stato ha ricevuto due maglie in omaggio, una bianconera della Juve e una nerazzurra dell’Atalanta, entrambe con il suo nome e il numero 10 sulle spalle. Al termine Mattarella ha rivolto un saluto ai presenti. (NPK) Fonte: u.s. Quirinale