Coppa Italia, il tabellone del 2022-23

08-07-2022 21:19

La Coppa Italia inizierà il 30 luglio con i turni preliminari, mentre le prime otto del campionato scorso entreranno in scena a partire dagli ottavi di finale. L’Inter campione giocherà sempre in casa le sfide a scontro diretto, con Atalanta e Juventus sulla strada della finale. Per il Milan possibili incroci con Fiorentina e Napoli. Derby di Milano in caso solo in finale.

PRELIMINARE (31 LUGLIO)

Bari-Padova

Sudtirol-Feralpisalò

Modena-Catanzaro

Palermo-Reggiana

TRENTADUESIMI

Venerdì 5 luglio ore 17:45 – Cagliari-Perugia

Venerdì 5 luglio ore 18:00 – Udinese-Sudtirol/Feralpisalò

Venerdì 5 luglio ore 21:00 – Lecce-Cittadella

Venerdì 5 luglio ore 21:15 – Sampdoria-Reggina

Sabato 6 luglio ore 17:45 – Pisa-Brescia

Sabato 6 luglio ore 18:00 – Spezia-Como

Sabato 6 luglio ore 21:00 – Empoli-Spal

Sabato 6 luglio ore 21:15 – Torino-Palermo/Reggiana

Domenica 7 luglio ore 17:45 – Venezia-Ascoli

Domenica 7 luglio ore 18:00 – Hellas Verona-Bari/Padova

Domenica 7 luglio ore 21:00 – Salernitana-Parma

Domenica 7 luglio ore 21:15 – Monza-Frosinone

Lunedì 8 luglio ore 17:45 – Genoa-Benevento

Lunedì 8 luglio ore 18:00 – Sassuoloo-Modena/Catanzaro

Lunedì 8 luglio ore 21:00 – Cremonese-Ternana

Lunedì 8 luglio ore 21:15 – Bologna-Cosenza