Coppa Italia, la Cremonese batte il Modena: Napoli agli ottavi

20-10-2022 18:59

La Cremonese di mister Alvini, con molta più fatica del previsto, riesce ad avere la meglio sul Modena, squadra della serie Cadetta, che vende carissima la pelle ma deve arrendersi alla fine ai tempi supplementari.

La gara non si sblocca fino alle battute finali, quando tra il 77′ e l’84’ Okereke e Afena-Gyan portano il risultato sul 2-0 per i lombardi. I canarini guidati dalla leggenda Tesser però ribaltano tutto in due minuti con la doppietta di Diaw.

Si va dunque ai tempi supplementari, e qui la Cremonese ne esce vincitrice con le reti di Sernicola, che segna una bella doppietta e porta i suoi agli ottavi di finale, dove ci sarà l’ostacolo Napoli.

Il tabellino del match

Cremonese-Modena 4-2 dts (2-2 tempi regolamentari)

CREMONESE (4-2-3-1): M.Sarr; Ghiglione (58′ Hendry), Aiwu, J.Vasquez (78′ Sernicola), Quagliata; Acella (58′ Ascacibar), Escalante; Baez (58′ Okereke), Milanese (68′ Afena-Gyan), Buonaiuto (105′ Castagnetti); Tsadjout. All. Massimiliano Alvini

MODENA (4-3-1-2): Seculin; Oukhadda, De Maio, Piacentini, Ponsi; Duca (74′ Pergreffi), Magnino, Renzetti (61′ Marsura); Mosti (74′ Gerli); Bonfanti (46′ Diaw, 98′ Falcinelli), Giovannin (61′ Armellino). All. Attilio Tesser

Marcatori: 77′ Okereke (C), 84′ Afena-Gyan (C); 88′ rig. e 90′ Diaw (M); 111′ e 120′ Sernicola (C)

Ammoniti: 9′ Magnino, 36′ De Maio, 50′ J.Vasquez, 90+4 all. Tesser, 98′ Armellino, 98′ Escalante

Espulso: 22′ Magnino (M)