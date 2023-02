Dopo il match contro la Lazio, il tecnico della Juventus Allegri festeggia e stuzzica Sarri nella teoria del gioco: l'allenatore della Lazio dice la sua.

02-02-2023 23:53

La Juventus batte la Lazio 1-0 grazie alla rete di Bremer nel primo tempo e si qualifica per la semifinale di Coppa Italia. Adesso, i bianconeri dovranno vedersela contro l’Inter in un doppio confronto ad Aprile. Al termine del match andato in scena all’Allianz Stadium, Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri sono intervenuti ai microfoni di Mediaset.

Juventus, le parole di Allegri

Queste le parole del tecnico della Juventus Massimiliano Allegri, che gioisce per il trionfo di “corto muso” contro il “Sarrismo”: “Abbiamo fatto una bella partita. Nella ripresa abbiamo concesso poco alla Lazio, ma la cosa più importante è aver ritrovato l’atteggiamento a differenza di quanto fatto in campionato col Monza. I giocatori sono responsabili, ma devono capire che per vincere le partite oltre a tattica e tecnica serve lo spirito giusto. Contro la Lazio abbiamo vinto molti duelli, arrivando prima sui palloni”. Allegri fiducioso per il campionato

Allegri ammette le recenti difficoltà, ma è fiducioso in vista dei prossimi impegni: “Il momento non è facile, in campionato abbiamo fatto 1 punto in 3 partite e veniamo dalla sconfitta col Monza. Non eravamo al massimo della tranquillità, ma stasera abbiamo messo la base per ripartire anche in campionato. Chiesa? Ha fatto buone cose, Vlahovic anche e altre meno buone. Sono contento dell’atteggiamento di tutti, non dobbiamo mai mollare”.

Lazio, Sarri: “Concesso pochissimo”

Queste invece le dichiarazioni di Sarri: “Sono deluso dal risultato, non dalla prestazione. Abbiamo concesso poco ma siamo mancati negli ultimi metri. Siamo mancati nel riempire l’area, iniziative negli ultimi metri, saltare l’avversario visto che loro ci aspettavano bassi e c’era poco spazio, ci volevano le iniziative nell’uno contro uno. Ma abbiamo concesso pochissimo“.

Per Sarri, un grande problema della Lazio è la condizione fisica: “L’infortunio di Immobile ci ha messo i una situazione che chi gioca ha fatto tante partite a gennaio e abbiamo perso un po’ di brillantezza. Inoltre da un mese non ci alleniamo più perché giochiamo tanto. Milinkovic in panchina? Aveva fatto tutte partite da 98-99 minuti ed era giusto fargli fare uno spezzone. Ci sono altre situazioni che non possiamo sottovalutare, non c’è solo la Coppa Italia. Ha giocato sempre, ha già 3000 minuti in campo”.