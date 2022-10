Coppa Italia, la Sampdoria vola agli ottavi dopo i rigori

20-10-2022 21:49

Dejan Stankovic trova la prima vittoria con la Sampdoria, grazie al successo ai calci di rigore in Coppa Italia contro l’Ascoli. I padroni di casa faticano, ma passano ugualmente agli ottavi dove affronteranno la Fiorentina.

Ascoli ripreso e rimontato dai doriani nei supplementari. Si arriva, così, ai tiri dal dischetto dopo il 2-2 nei 120′ firmato dalle reti di Verre e Caputo per i blucerchiati e di Collocolo e Donati per gli ascolani. Alla fine, a decidere la qualificazione è l’estremo difensore dei liguri, Contini, che segna e, poi, para il rigore al collega di porta Guarna per il definitivo 9-8.