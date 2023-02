Coppa Italia, la Virtus Bologna spazza via Derthona e vola in finale

Gli emiliani adesso aspetteranno la vincente tra Brescia e Pesaro per capire chi sfidare nell'ultimo atto.

18-02-2023 20:32

La Virtus Bologna spazza via Derthona e conquista la finale di Coppa Italia. Belinelli e compagni scappano via già nel primo quarto, toccando addirittura un clamoroso +20 solo mitigato da Tortona nel finale di quarto (29-12). Gli emiliani riescono a mantenere la distanza per tutto il match, chiudendo i conti 90-65. L’ex San Antonio Spurs migliore in campo e autore di 20 punti.

Queste le parole di coach Scariolo al termine dell’incontro: “Contento di come abbia giocato la squadra sui due lati del campo. Approccio giusto in difesa, in attacco abbiamo mosso bene la palla, 20 assist senza Milos sono tanti per noi”.

“Derthona la rispettiamo molto – continua Scariolo -. Gioca bene, è compatta, lavora bene durante la settimana, e in un anno e mezzo ci ha dato molti grattacapo. Gara per noi senza cedimenti, con controllo dei rimbalzi, senza euforia non posso non dire sia stata una gara giocata molto bene”.

Adesso Bologna aspetterà la vincente tra Brescia e Pesaro per capire chi dovrà sfidare nella finale di Coppa Italia, che si disputerà domani sera. Belinelli e compagni partiranno favoriti in ogni caso.