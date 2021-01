Coppa Italia, Milan-Torino: probabili formazioni

Calcio d’inizio alle ore 20.45 questa sera al Meazza dove si giocherà il primo ottavo di finale di Coppa Italia tra Milan e Torino.

Stefano Pioli userà il match di Coppa Italia per dare una chance a chi in campionato e Europa League fino adesso ha giocato meno. Tanto turnover, dunque, ma fin dove sia possibile farlo; continua, infatti, l’emergenza infortuni in casa Milan, con il tecnico rossonero che dovrà fare di necessità virtù sfruttando il fatto che, dopo la partita di stasera, si tornerà in campo lunedì (quindi tra una settimana) a Cagliari in campionato.

Ecco che allora tra i pali a difendere la porta rossonera, ci sarà spazio per Tatarusanu, mentre in difesa turno di riposo per Kjaer e Theo Hernandez; davanti Rafael Leao sicurissimo dal primo minuto (a Cagliari non ci sarà per squalifica) supportato da Samu Castillejo, Brahim Diaz e Hauge. Panchina iniziale, ma sicuro ingresso a partita in corso, per Zlatan Ibrahimovic.

Nel Torino, tanti cambi anche per Giampaolo: del resto la Coppa Italia non è sicuramente l’ambizione principale del Torino, soprattutto in un momento delicato come quello di questa stagione. Contro il Milan, dunque, spazio al turnover come dichiarato da Marco Giampaolo alla vigilia.

PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Musacchio, Romagnoli, Dalot; Calabria, Tonali; Castillejo, Brahim Diaz, Hauge; Leao. All. Pioli

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Bremer, Nkoulou, Buongiorno; Vojvoda, Segre, Rincon, Linetty, Ansaldi; Gojak, Zaza. All: Giampaolo

OMNISPORT | 12-01-2021 09:53