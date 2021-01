Coppa Italia: Muriqi e il palo mandano la Lazio ai quarti

Quarti di finale di Coppa Italia conquistati per la Lazio, capace di battere il Parma per 2-1, ma solo al 90′ e grazie a una fortunosa carambola. Dopo le reti di Parolo e Mihaila è infatti Muriqi a costruire la vittoria in extremis per i biancocelesti, con un colpo di testa che si infrange sul palo e poi si infila in rete dopo un rimpallo sulla schiena di Colombi.

Lazio ampiamente sperimentale dal primo minuto, con Pereira a supportare l’oggetto misterioso Muriqi in avanti e Parolo schierato in difesa. Parma a sua volta in campo con una formazione giovanissima, con tanto di inedito tridente Brunetta-Sprocati-Mihaila.

In avvio di partita i ritmi non sono altissimi, ma le fiammate non mancano. La prima è indirettamente provocata da Acerbi, che regala a Sprocati un pallone che Brunetta non sfrutta. Poi si accende la Lazio, che sfiora il vantaggio già al 14′ con il palo proprio di Muriqi.

La partita entra quindi velocemente nel vivo, con Brunetta che sfiora di nuovo in vantaggio e Muriqi che impegna Colombi. Ma la Lazio prende ben presto il controllo delle operazioni, come dimostra un nuovo palo colpito al 22′ da Pereira.

Il gol è nell’aria e a trovarlo è l’ex più inatteso, specie per la nuova collocazione tattica datagli da Simone Inzaghi: si tratta infatti di Marco Parolo, che al 23′ sfrutta l’iniziativa di Lazzari e, solissimo a centro area, trafigge Colombi.

Si potrebbe a questo punto pensare a una partita in totale discesa per i padroni di casa, e l’avvio della ripresa sembra confermarlo, con Akpa Akpro e Hoedt che sfiorano il raddoppio. Occasione sprecata anche per un egoista Correa, subentrato a Milinkovic-Savic.

E invece negli ultimi 20 minuti si risvegliano il Parma e soprattutto Mihaila: è lui a centrare la traversa al 72′ e poi addirittura a trovare l’inatteso pareggio. Avviene all’83’, con il lancio di Ricci che sorprende la retroguardia della Lazio e l’attaccante ducale che infila la palla sotto le gambe di Strakosha.

I supplementari sembrano ormai a un passo, ma al 90′ Muriqi risolve la serata con un nuovo palo, che però si tramuta in gol e regala i quarti alla Lazio.

OMNISPORT | 21-01-2021 23:18