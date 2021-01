Lazio, Inzaghi: "Lottiamo per i quarti"

Simone Inzaghi ha presentato oggi il match degli Ottavi di finale di Coppa Italia contro il Parma prevusta per domani sera.

Tante però le assenza, senza Leiva squalificato anche altri non ci saranno come ha spiegato il tecnico a Lazio Style Radio: “Ieri non è stata un’ottima giornata – prosegue Inzaghi – abbiamo avuto notizie non confortanti dalla caviglia di Luiz Felipe, che non ci sarà per diverso tempo. Poi la situazione di Luis Alberto, che si è risolta con un operazione d’urgenza ieri sera e ce lo toglierà per diverse partite. Ma dobbiamo pensare una partita alla volta”. “Cosa mi aspetto? Sarà una gara insidiosa, giochiamo contro un avversario che domenica ha trovato un buonissimo pari con il Sassuolo. Dovremo fare una partita da Lazio per andare ai quarti di finale

OMNISPORT | 20-01-2021 15:01