Coppa Italia, Olimpia eliminata subito a sopresa: furia Messina

15-02-2023 22:04

Clamoroso alle final eight di Coppa Italia: l’Olimpia Milano è stata eliminata subito ai quarti contro la Germani Brescia col risultato di 75-72, che è riuscita a gestire un vantaggio di addirittura 18 punti nel corso della gara rischiando però parecchio nel finale. Brutta batosta per i campioni d’Italia in carica, che non sta sicuramente brillando in questa stagione come dimostra specialmente il pessimo rendimento in Eurolega.

Al termine del match, coach Messina non ha nascosto la propria rabbia: “Complimenti a Brescia che ha vinto questa partita praticamente due volte, la prima giocando un eccellente primo tempo, quello in cui noi siamo stati indecenti, e poi nella parte finale della gara. Una volta rimontati e costruito un vantaggio avremmo dovuto usare la nostra esperienza, invece loro hanno avuto la forza di rimontare, aiutati dalle nostre palle perse e da qualche fallo speso in modo poco accorto, inutile, quando gli abbiamo permesso di andare in lunetta e vincere lì la loro partita. Non mi avventuro in considerazioni psicologiche, ma è certo che ci siamo innervositi subito quando abbiamo sbagliato alcuni tiri aperti”.

Messina ha continuato: “Ma resta il fatto che la nostra difesa nel primo tempo è stata indecente e poi ci siamo fatti portare via la palla dalle mani almeno tre volte. Brescia è stata brava soprattutto attraverso l’aggressività delle sue guardie. Sono stati efficaci nel pressare la palla e incanarla dove volevano loro. Ma devo dire che la nostra arrendevolezza nel primo tempo è stata inaccettabile”.