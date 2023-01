Coppa Italia, Palladino solletica le ambizioni del Monza

18-01-2023 21:15

Raffaele Palladino ha iniziato contro la sua Juventus l’avventura da allenatore del Monza e l’1-0 firmato Gytkjaer è stato un trampolino di lancio vero e proprio: i brianzoli sotto la sua gestione hanno un ritmo da Europa e la Coppa Italia può essere il grande sogno di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani.

Questa è la presentazione dell’impegno di domani allo Stadium, dove Palladino sarà poi di scena in campionato a fine mese, per la 1^ giornata di ritorno: “Servirà un Monza aggressivo, che voglia fare la prestazione. Abbiamo visto ieri in Napoli-Cremonese che tutto è possibile. Affrontiamo una squadra forte che ha voglia di rivincita, ma noi abbiamo grande entusiasmo e come sempre la voglia di fare bene. Dobbiamo cavalcare questo momento positivo e mettere il giusto impegno in campo. Vogliamo fare a Torino una prestazione di livello in una grande vetrina”.

Non ci sarà un occhio alla partita di domenica contro il Sassuolo: “La proprietà dà sempre la giusta carica, parlare di 26 partite di qui a fine stagione significa includere tutte quelle di Coppa Italia; la mentalità va coltivata giorno dopo giorno. Per me le scelte sono facili, ho un grande gruppo e chiunque scenderà in campo, darà il suo massimo”.

Tra i convocati dei biancorossi mancano Birindelli, Caprari e Mota: è invece a disposizione Rovella, ex di turno.