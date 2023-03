Coppa Italia: per Inter-Juventus già venduti più di 60 mila biglietti

Febbre San Siro per la sfida tra nerazzurri e bianconeri e deciderà chi sarà una delle finaliste della competizione

27-03-2023 17:28

Si potrebbe tranquillamente definire una finale anticipata e l’attesa dei tifosi è massima per Inter-Juventus, semifinale di ritorno di Coppa Italia. Per la partita di San Siro sono stati già venduti più di 60 mila biglietti e manca ancora più di un mese: si scende infatti in campo mercoledì 26 aprile alle ore 21. L’anno scorso le due squadre si ritrovarono a Roma, in finale, per l’assegnazione del trofeo e in quell’occasione fu l’Inter di Simone Inzaghi a sollevare il trofeo, battendo la Juve di Massimiliano Allegri dopo una partita combattuta.