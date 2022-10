19-10-2022 17:01

Lo Spezia accede agli ottavi di finale della Coppa Italia in cui, il prossimo gennaio, troverà l’ Atalanta , che affronterà al Gewiss Stadium di Bergamo. Decisiva, in questo senso, la roboante vittoria per 3-1 contro il Brescia di Pep Clotet .

Dopo la rete annullata al 5′ all’islandese Mikael Egill Ellertsson , per via di una leggera spinta di David Strelec su Andrenacci in uscita (rilevata dopo il VAR-check). Lo slovacco avrà modo di rifarsi poco più tardi in cui, al 20′, ispirato da Sanca , porta in vantaggio gli Aquilotti, che raddoppiano al 55′ con Verde su palla ben lavorata da Sala . Nel finale, all’86’, la formazione di Luca Gotti fa tris: penetrazione centrale di Amian, palla sotto le gambe di Pace e tiro sottoporta, sotto la traversa, da parte del solito Strelec. Vale solo per gli annali il gol di Stefano Moreo , al 93′, di testa, anticipa l’uscita mal calcolata di Zoet .