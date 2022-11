Coppa Italia Women, la Roma inizia dall’Arezzo. Spugna: “Ci teniamo molto”

29-11-2022 12:36

Pochi giorni, tante partite: deve stringere i denti la Roma di mister Spugna che con la gara odierna di Coppa Italia conta tre match in 8 giorni.

Per le giallorosse la competizione inizia con l’ostacolo Arezzo, squadra militante in serie B.

Nella conferenza alla pre match il tecnico afferma: “È un trofeo a cui teniamo molto e vogliamo arrivare fino in fondo, per farlo bisogna partire da una sfida che non possiamo sottovalutare, ci serve la giusta mentalità”. E prosegue: “Alle ragazze chiederò di fare la partita proprio come stiamo facendo, mettendo in campo i nostri principi, il periodo è intenso e qualcuna riposerà, può essere un’occasione per sperimentare e dare minutaggio a chi ha giocato meno”.

Fischio d’inizio alle ore 14.30.