Coppitelli sceglie l'Imolese

Federico Coppitelli è il nuovo allenatore responsabile della prima squadra dell’Imolese Calcio. L’annuncio ufficiale era stato dato dalla dirigenza rossoblu nei giorni scorsi ed oggi è stato ufficialmente presentato nella sala stampa del Centro Tecnico Bacchilega.

“È stata una scelta molto semplice – ha affermato mister Coppitelli -, quella dell’Imolese è una realtà che osservavo già dall’esterno per via delle idee di calcio molto simili. Ho presto trovato molti punti in comune con la proprietà e con la dirigenza. Oggi sono qui motivato e voglioso di iniziare questa nuova avventura”.

Mister Coppitelli ha spiegato così la propria filosofia: “Non snaturerò il mio modo di allenare e di pensare il calcio, ma qualcosa adatterò. Mi piace un calcio intenso come capacità di creare occasioni, ma bisogna farlo in modo ragionato e il più spesso possibile in verticale. Voglio che la mia squadra sia pericolosa attraverso queste caratteristiche. Ma voglio soprattutto che la squadra sia ambiziosa e che in ogni partita faccia ciò che ha in testa di fare”.

Quanto alle sfide che questo incarico potenzialmente nasconde il nuovo tecnico ha le idee chiare: “quando ho scelto di venire qui è stato soprattutto per la stima e la fiducia che nutro nelle persone che lavorano qui e nel lavoro che hanno svolto fino ad oggi. Non ho nessuna preoccupazione sulla qualità della squadra”.

Contestualmente la società ha ufficializzato anche di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Dardan Vuthaj. L’attaccante albanese, autore di 17 reti nello scorso campionato di Serie D con il Delta Rovigo, ha firmato un contratto di un anno con opzione di rinnovo per il secondo.

Il direttore sportivo Filippo Ghinassi esprime la propria soddisfazione per l’acquisto: “Siamo soddisfatti dell’arrivo in maglia rossoblu di uno degli attaccanti più promettenti della serie D. Dardan Vuthaj ha fatto un percorso di crescita e riteniamo che sia giunto alla giusta maturità per imporsi anche nel calcio professionistico”.

SPORTAL.IT | 15-07-2019 22:00