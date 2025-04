Modena-Sassuolo, occhi puntati sul derby emiliano

Il club neroverde potrebbe brindare già in questo weekend al sospirato ritorno in Serie A

Un campionato di B dominato fin dal principio quello del Sassuolo. Dall’altra parte della barricata un Modena intenzionato a rendere cara la palle in un derby molto sentito

A un passo dall'impresa. Il club neroverde potrebbe brindare già in questo weekend al sospirato ritorno in Serie A. Un campionato di B dominato fin dal principio quello del Sassuolo. Dall'altra parte della barricata però c'è un Modena intenzionato a rendere cara la palle in un derby molto sentito in terra emiliana.

Come arrivano le due squadre al derby?

Molti ricorderanno che prima di approdare al Mapei Stadium il club neroverde disputava le partite interne proprio allo stadio Braglia (un gioiellino strutturale tutto al coperto con una capienza di 21,151 posti a sedere), quello cioè del team canarino. Esattamente in questa location si disputerà la giornata numero 33 del torneo cadetto, giunto ormai alla sua fase decisiva.

Calcio d’inizio programmato per le ore 19.30 di sabato 12 aprile. Nel presentare la contesa è d’obbligo in apertura dare un’occhiata generica all’attuale classifica. Da un lato il Modena che occupa la nona posizione a quota 41 in coabitazione con il Bari. Per i gialli di mister Paolo Mandelli 9 vittorie, 14 pareggi, 9 sconfitte. 40 le reti siglate, contro le 38 incassate (differenza 2).

D’altro canto la corazzata Sassuolo, reduce dal pirotecnico scivolone sul campo del Palermo per 5-3, solo e spensierato in testa con 72 punti. Per i Grosso boys 22 successi, 6 pareggi e soltanto 4 sconfitte. La bellezza di 70 gol messi a segno, contro i 33 subiti (differenza 37).

Rose a confronto sul piano economico

Eccoci alle rose messe a confronto. I padroni di casa del Modena presentano un team di 28 elementi, di cui 7 stranieri (25%), con età media pari a 27 anni. Il valore complessivo del collettivo ammonta a 21,70 milioni di euro con un saldo trasferimenti che accusa un lieve -3,48 milioni. Sono cinque i cartellini che superano l’ostacolo del milione di euro: Alessandro Dellavalle (3 milioni), Antonio Palumbo (2,50 milioni), Andrea Caso (1 milione), Pedro Mendes (2,20 milioni). Sul Sassuolo abbiamo detto tanto, probabilmente però mai abbastanza.

Il sodalizio neroverde presenta un team composto da un totale di 30 effettivi, di cui 11 esteri (36,7%), con un’età media di 27 anni. Il valore del gruppo al comando della graduatoria del torneo tocca quota 92,70 milioni di euro con saldo di mercato pari a +49,95 milioni. Un capolavoro, più volte raccontato su queste colonne, targato Carnevali e Palmieri.

I giocatori più preziosi? Reggetevi forte, la lista è ricca e gustosa. Pronti? Partiamo: Armand Laurienté (13 milioni), Domenico Berardi (10 milioni), Kristian Thorstvedt (9 milioni), Daniel Boloca (7 milioni), Tarik Muhamerovic (6 milioni), Josh Doig (4,5 milioni).

Pronostico scontato sulla carta? Attenzione a possibili sorprese

Sulla carta i favori del pronostico sembrano pendere chiaramente sulla capolista, ma attenzione. Il Modena, doveroso rimarcarlo, ha appena espugnato l’Arena Garibaldi di Pisa. La truppa canarina è più viva che mai, gioca bene al calcio (non a caso Mandelli è un figlio di Zemanlandia a Foggia nel cuore degli anni ’90) e sfodera spesso ottime prestazioni.

Il Sassuolo, quindi, dovrà prestare la massima attenzione per strappare il bottino pieno al fine di festeggiare con ampio anticipo il salto nella massima serie. Ripetiamo l’appuntamento: kick off alle 19.30 di sabato 12 aprile. Diretta streaming su DAZN e sul canale Prime Video LaB Channel. Visione consigliate: ne vedrete delle belle.

Focus sui dati statistici più rilevanti

Mancano all’appello i dati Opta. Un ripasso ai riferimenti statistici non guasta mai. Si condanna sovente il pallone contemporaneo di nascondersi troppo nei labirinti tattici. Questo è vero in parte. Vediamo allora i rispettivi rendimenti sul piano dei dribbling. Il Modena, ad esempio, ne ha completati positivamente 214 fallendone però 198. I giocatori del Sassuolo invece hanno saltato i rispettivi avversari 237 volte, scontrandosi d’altra parte contro il muro difensivo rivale in 207 circostanze.

Sul fronte della fallosità si evince un discreto equilibrio. I canarini hanno commesso in totale 409 infrazioni, subendone 478. I neroverdi dal canto loro registrano la medesimo quantità di falli fatti (409 appunto), ma vantano 398 infrazioni patite. La compagine di Mandelli vanta una percentuale di precisione dei tiri verso lo specchio della porta pari al 45%. Il team di Fabio Grosso sfodera invece il dato del 54,4%