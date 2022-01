Corinne Suter davanti a tutte nella prima prova di Garmisch-Partenkirchen

27-01-2022 14:18

Nella prima prova della discesa femminile di Coppa del Mondo di Garmisch-Partenkirchen, alla quale hanno partecipato solamente 43 atlete e nella quale c’erano moltissime assenze eccellenti, tra le quali quelle di Mikaela Shiffrin, Petra Vlhova, Lara Gut, Michelle Gisin, Ester Ledecka, Ragnhild Mowinckel, Breezy Johnson, che non ci sarà neanche a Pechino 2022 perché infortunatasi al ginocchio nelle prove di Cortina d’Ampezzo, Marta Bassino e, naturalmente, Sofia Goggia, il miglior tempo l’ha fatto segnare la svizzera campionessa del mondo in carica della specialità Corinne Suter, che ha preceduto di 6 centesimi la tedesca Kira Weidle e di 30 l’altra svizzera Jasmine Flury. Così le azzurre: quindicesima Nicol Delago, diciottesima Elena Curtoni, ventunesima Federica Brignone, ventiquattresima con salto di porta Roberta Melesi, ventiseiesima con salto di porta Francesca Marsaglia, ventottesima Karoline Pichler. Domani la seconda e ultima prova cronometrata in vista della gara di sabato.

OMNISPORT