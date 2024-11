Corona: Mario Rui stalker della moglie dopo la rottura, per questo è rimasto a Napoli. La donna ha paura

Il re del gossip rivela la denuncia del nuovo compagno della donna: "Viviamo nell'ansia e nella paura, temiamo possibili gesti folli del giocatore"

Che fine ha fatto Mario Rui? Il terzino portoghese, tra i protagonisti dello scudetto del Napoli di due stagioni fa, era stato messo sul mercato ma aveva rifiutato tutte le offerte pur sapendo di non rientrare nei piani di Conte. Il giocatore, che ha ancora due anni di contratto con gli azzurri, è fuori rosa da mesi ma non ha alcuna intenzione di lasciare la città. Ha anche rotto definitivamente con il suo storico procuratore Mario Giuffredi ed è Fabrizio Corona a lanciare la bomba sui motivi della decisione dell’esterno.

Il no di Mario Rui a 5 club

In estate il Napoli ha invano provato a cederlo, Mario Rui si è negato a tutti rifiutando nell’ordine il Valladolid, poi il Nizza, l’Aris Salonicco (che gli aveva proposto un contratto triennale), il Lille che gioca in Europa in Champions League e il San Paolo che nell’ultimo giorno di mercato aveva proposto un ingaggio record da 5 milioni in due anni e mezzo.

La lite col procuratore Giuffredi

Una situazione che ha portato alla rottura con il suo agente Mario Giuffredi, che in passato lo aveva sempre difeso mettendoci la faccia ed attaccando apertamente tutti gli allenatori che non facevano giocare il portoghese, da Garcia a Calzona. Dopo la decisione del Napoli di mettere fuori rosa il giocatore, la vicenda è finita in tribunale. L’agente ha presentato al Coni un’istanza arbitrale contro il difensore del Napoli.

Corona rivela il segreto di Mario Rui

Sul suo canale telegram Fabrizio Corona fa luce sulla vicenda e dice: “Il difensore partenopeo è stato da tempo lasciato dalla moglie ed è consapevole che, dalla primavera scorsa, lei ha intrapreso una nuova relazione con un istruttore di padel. Tuttavia come riferito a me dal nuovo compagno di Renata, la relazione è ostacolata dagli inquietanti atteggiamenti di Mario Rui che stalkerizzerebbe la moglie, impedendola di rifarsi una vita”

Corona prosegue: La denuncia arriva a me direttamente dal nuovo compagno della moglie (Renata Goncalves ndr) che per il momento mi ha esplicitamente richiesto di rimanere anonimo ma di dare luce a questo GRAVISSIMO fatto di cronaca: “Renata vive un periodo di forte fragilità emotiva, è in preda all’ansia, teme ogni giorno ripercussioni e possibili gesti folli da parte di Mario Rui.”

Queste le parole del coach di padel che mi hanno colpito di più. Ma non solo: il terzino sinistro ha rifiutato 6 offerte con ingaggi superiori al 1.8 milioni di euro percepiti attualmente, pur di rimanere nella città di Napoli per monitorare e mantenere il controllo sull’ormai ex moglie.

Il nuovo compagno ha riferito che, seppur per ora preferisce rimanere nell’anonimato, è disposto a metterci la faccia pur di poter finalmente vivere serenamente la sua storia d’amore con Renata Goncalves.