Napoli, su Garcia il veleno dell’agente di Mario Rui: irrispettoso e sciagurato

Rientra il caso Osimhen, ma non c’è pace in casa degli azzurri: il procuratore del terzino portoghese e di Gaetano all’attacco del tecnico per le scelte di formazione

04-10-2023 16:29

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Nonostante i progressi sul terreno di gioco, l’ambiente attorno al Napoli rimane bollente. Dopo la sconfitta in Champions League con il Real Madrid Mario Giuffredi, agente di Mario Rui e Gianluca Gaetano, ha attaccato duramente Rudi Garcia per la gestione dei suoi assistiti.

Napoli, l’agente di Mario Rui attacca Garcia

“Irrispettosa e sciagurata”. Questi gli aggettivi scelti da Mario Giuffredi, agente di Mario Rui, per definire la gestione del suo assistito da parte di Rudi Garcia. Parole dure quelle del procuratore che più volte in passato ha attaccato la dirigenza e lo staff tecnico del Napoli. Intervistato da Radio CRC, Giuffredi ha criticato la scelta del tecnico di schierare Olivera da titolare e inserire Mario Rui soltanto all’88’ nella partita di ieri sera contro il Real Madrid. “La gestione di Mario Rui da parte di Garcia la definisco irrispettosa e sciagurata – ha dichiarato Giuffredi -. Irrispettosa perché parliamo di un giocatore che negli ultimi due anni è stato uno dei migliori terzini sinistri della Serie A, fondamentale per il gioco di Spalletti ed essere trattato così credo sia irrispettoso”.

Napoli, per Giuffredi Garcia non conosce Mario Rui

Giuffredi ha poi proseguito il suo attacco a Garcia, accusando il tecnico del Napoli di non conoscere il suo assistito. “Le cose sono due: Mario Rui non va bene per il gioco di Garcia che magari non vuole palleggiare da dietro oppure devo pensare che Garcia essendo stato in Arabia non conosca Mario Rui come calciatore. La considero sciagurata perché se Mario Rui fa una grande prestazione contro l’Udinese e non gli dai continuità, vuol dire che questo giocatore non lo vuoi recuperare. Se il suo pensiero era questo in estate, Garcia poteva dirci di non volere Mario Rui”.

Giuffredi se la prende col Napoli per la gestione di Gaetano

La critica di Giuffredi si allarga poi alla gestione di un altro suo assistito, Gianluca Gaetano: qui le colpe non sarebbero solo di Garcia. “Lo dico da tempo, è un fuoriclasse e neanche il Napoli si rende conto del suo livello – le parole dell’agente -. Mi auguro possa avere spazio, perché se ce l’avrà si renderanno tutti conto del suo livello”. Infine Giuffredi entra anche nelle scelte operate da Garcia nelle sostituzioni. “Ci sono scelte tattiche in cui non voglio entrare – conclude il procuratore -, perché vai a capire cosa ha in mente l’allenatore in testa. Ad un certo punto mi sono ritrovato Raspadori mezz’ala ed Elmas esterno, ma l’allenatore avrà le sue motivazioni nel fare questo tipo di scelte”.

I tifosi del Napoli stanchi delle dichiarazioni di Giuffredi

Le parole di Giuffredi, già inviso ai tifosi del Napoli per altre uscite negli scorsi anni, hanno scatenato le reazioni dei supporter partenopei sui social network. “Giuffredi prima si lamentava perché non aveva firmato il rinnovo, ora perché Mario Rui gioca poco… ma quando sta zitto?”, scrive su Twitter Francesco. “Mario Rui ha la sua età e va gestito. Come la sciagurata prestazione di Genova ha confermato. Giuffredi li ha commentato?”, domanda Gibienne. “Sta sempre a rompere…”, aggiunge Gaetano. “Quindi Mario Rui fa attivare Giuffredi che tira giù un casino e ai ragazzi nello spogliatoio questo sta bene? Soprattutto poi nei riguardi di Olivera, che non credo accetti di essere scavalcato non per merito sportivo ma perché l’agente di Mario ha tuonato e urlato a destra e a sinistra”, commenta Vergil.