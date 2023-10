Serie A, gli arbitri dell'8a giornata: le designazioni di tutte le partite. Napoli-Fiorentina a La Penna

Derby della Mole sabato 7 ottobre alle 18: il fischietto di Rapuano di Rimini per Juventus-Torino. In serale Genoa-Milan: al Marassi c'è Piccinini di Forlì. Cagliari-Roma a Sozza di Seregno

04-10-2023 12:52

Resi noti gli arbitri dell’ottava giornata del campionato di serie A. Turno spalmato su tre giorni: si comincia venerdì 6 ottobre con due anticipi. Empoli-Udinese alle 18.30 affidata a Fabbri di Ravenna, Sacchi di Macerata è l’arbitro di Lecce-Sassuolo, fischio di inizio alle 20.45.

Quasi tutte le big in campo sabato 7 ottobre: l’Inter ospita il Bologna, si gioca dalle 15, dirige Guida di Torre Annunziata. Derby della Mole alle 18: il fischietto di Rapuano di Rimini per Juventus-Torino. In serale Genoa-Milan: al Marassi c’è Piccinini di Forlì.

Cinque partite sulla domenica: Monza-Salernitana all’ora di pranzo, l’arbitro è Massimi di Termoli. Due i match delle 15: Ferrieri Caputi designata per Frosinone-Verona, per Lazio-Atalanta c’è Orsato di Schio. Alle 18 Cagliari-Roma con Sozza di Seregno. Si chiude alle 20.45 con Napoli-Fiorentina, la sfida del Maradona a La Penna di Roma 1.

Arbitri e assistenti delle partite dell’8a giornata

Empoli-Udinese

(venerdì 6 ottobre, ore 18.30)

Arbitro: Fabbri di Ravenna

Assistenti : Pagliardini-Barone

: Pagliardini-Barone IV Ufficiale: Camplone

VAR: Nasca

AVAR: Chiffi

Lecce-Sassuolo

(venerdì 6 ottobre, ore 20.45)

Arbitro: Sacchi di Macerata

Assistenti : Palermo-Di Monte

: Palermo-Di Monte IV Ufficiale: Monaldi

VAR: Maggioni

AVAR: Paganessi

Inter-Bologna

(sabato 7 ottobre, ore 15)

Arbitro: Guida di Torre Annunziata

Assistenti : Prenna-Di Gioia

: Prenna-Di Gioia IV Ufficiale: Feliciani

VAR: Marini

AVAR: Maresca

Juventus-Torino

(sabato 7 ottobre, ore 18)

Arbitro: Rapuano di Rimini

Assistenti : Berti-Rossi C.

: Berti-Rossi C. IV Ufficiale: Marchetti

VAR: Mazzoleni

AVAR: Paterna

Genoa-Milan

(sabato 7 ottobre, ore 20.45)

Arbitro: Piccinini di Forlì

Assistenti : Liberti-Dei Giudici

: Liberti-Dei Giudici IV Ufficiale: Ayroldi

VAR: Di Paolo

AVAR: Nasca

Monza-Salernitana

(domenica 8 ottobre, ore 12.30)

Arbitro: Massimi di Termoli

Assistenti : De Meo-Laudato

: De Meo-Laudato IV Ufficiale: Cosso

VAR: Abbastista

AVAR: Meraviglia

Frosinone-Verona

(domenica 8 ottobre, ore 15)

Arbitro: Ferrieri Caputi di Livorno

Assistenti : Vecchi-Mastrodonato

: Vecchi-Mastrodonato IV Ufficiale: Pezzuto

VAR: Serra

AVAR: Maggioni

Lazio-Atalanta

(domenica 8 ottobre, ore 15)

Arbitro: Orsato di Schio

Assistenti : Scatragli-Zingarelli

: Scatragli-Zingarelli IV Ufficiale: Tremolada

VAR: Di Martino

AVAR: Abisso

Cagliari-Roma

(domenica 8 ottobre, ore 18)

Arbitro: Sozza di Seregno

Assistenti: Cecconi-Scarpa

Cecconi-Scarpa IV Ufficiale: Marcenaro

VAR: Paterna

AVAR: Mazzoleni

Napoli-Fiorentina

(domenica 8 ottobre, ore 20.45)