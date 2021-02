Cortina, Flavio Roda è deluso: "Mi aspettavo di più"

Un oro con Marta Bassino in parallelo e un argento con Luca De Aliprandini in gigante: questo il bottino azzurro ai Mondiali di sci alpino a Cortina d’Ampezzo. Il presidente della Fisi Flavio Roda ai microfoni della Rai si aspettava di più: “Siamo stati penalizzati tanto dall’infortunio di Sofia Goggia, ci ha condizionati e forse c’è stata anche qualche parola di troppo che non serviva, anziché pensare a lavorare solo sullo sci. In generale mi aspettavo di più, devo essere sincero, poi certo anche un po’ di sfortuna, basti guardare Gross oggi. A livello organizzativo è stato un gran Mondiale, che avremmo voluto valorizzare con qualche medaglia in più. L’Italia c’è, ma nei grandi eventi fa sempre un po’ fatica”.

“La cosa positiva riguarda il settore maschile, dato in difficoltà e che ha fornito un grandissimo segnale non solo per la medaglia di De Aliprandini, ma perchè i ragazzi sono sempre stati in gara. E’ dalle ragazze che ci aspettavamo tutti molto di più, anche se è bellissimo l’oro di Bassino”.

OMNISPORT | 21-02-2021 15:57