Cosenza, ufficiale: rescissione consensuale con Kongolo

17-01-2023 16:37

“La Società Cosenza Calcio comunica che è stato trovato l’accordo per la risoluzione contrattuale con il centrocampista classe 1998 Rodney Kongolo giunto a Cosenza nel gennaio 2022. Al calciatore, che in rossoblù ha collezionato 15 presenze, l’augurio per un felice prosieguo di carriera”.

Così il club dei Lupi della Sila ha salutato il centrocampista centrale olandese (di origini congolesi) arrivato esattamente un anno fa dalla Eredivisie, per l’esattezza dall’Heerenveen. Qale sarà la prossima destinazione di Kongolo? Radiomercato prospetta per lui un ritorno nei Paesi Bassi dopo una salvezza conquistata nella Serie B italiana nel doppio spareggio contro il Vicenza.