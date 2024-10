Costacurta, Achille ci ricasca: tatuaggio sulla bocca a Malta e vita spericolata

Il figlio dell'ex difensore del Milan e della Colombari si dà alla pazza gioia in vacanza e posta altro video che fa discutere, scatenando polemiche

La tregua è finita? Dopo diverse settimane da “bravo ragazzo”, tutto casa e famiglia, Achille Costacurta torna a far parlare di sè con un video su Tik Tok in cui elenca le tre cose “pazze” fatte nella sua vacanza a Malta, dove si è recato per festeggiare i suoi 20 anni compiuti l’altro giorno.

Achille Costacurta e le foto con la mamma

Dopo la bufera per i video estivi che avevano portato all’oscuramento del profilo social e a polemiche infinite, Achille Costacurta il mese scorso era riapparso su Instagram e sembrava aver cambiato vita. Filmati “innocenti” con papà Billy, la nonna e i parenti, scene di vita familiare a tavola, la sua partecipazione all’elezione di Miss Italia, di cui Martina Colombari era la madrina, con tanto di incoronazione alla vincitrice. Insomma tutto sembrava rientrato per il figlio della celebre coppia. La Colombari aveva anche pubblicato una foto insieme per fargli gli auguri in occasione dei 20 anni del ragazzo.

La vacanza a Malta

Come regalo Achille è andato in vacanza a Malta ma qui è tornato ad essere “bad boy”, almeno in parte. Nel suo ultimo video postato su Tik Tok, infatti, Costacurta jr elenca tre cose “pazze” fatte a Malta e oltre all’aver mangiato una carne speciale nel grattacielo più alto della città, fa vedere i suoi giochi spericolati con le moto d’acqua e soprattutto rivela di essersi tatuato sulla bocca (“che male”), con tanto di filmato che scatena i follower.

Le critiche ad Achille

Inevitabile la pioggia di commenti: “La quarta cosa è ti consiglio un appuntamento da uno bravo” e poi: “Poveri Billy e Martina” e anche: “Tanto c’è la mamma che paga”, oppure: “Ma nessuno lo aiuta?”

C’è chi scrive: “La quarta cosa ….sarebbe quella di trovarsi un lavoro e provare a mantenerti da solo….quelle sono soddisfazioni!” e poi: “Un esempio per i giovani. Abnegazione e sacrificio per raggiungere degli obbiettivi insperati solo con le proprie forze” e anche: “uno bravo….la vedo gran dura….per me ha oltrepassato la linea di non ritorno! cmq che la fortuna sia con te” e infine: “Achille . Con tutto il bene che ti voglio, a te nanca un po’ di cantiere a portare su e giù la malta non andare a Malta!”.