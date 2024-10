Costacurta, il bacio della Colombari per i 20 anni di Achille scuote il web: scoppia la pace in famiglia

Il figlio dell'ex Milan per il suo compleanno è volato a Malta ma prima la festa con la mamma: i problemi del ragazzo sembrano solo un brutto ricordo

I video con Billy mentre si sfidano a giochi innocenti, le passeggiate con lo zio, la visita alla nonna: da quando è rientrato dalla lunga vacanza in Colombia e Brasile Achille Costacurta sembra trasformato. Il figlio dell’ex difensore del Milan e dell’ex Miss Italia pare aver messo la testa a posto dopo la lunga estate di polemiche per i suoi post turbolenti sui social. E per il suo compleanno c’è stato un festeggiamento speciale.

I post di Achille sui social ora sono tutti sobri

Abbandonate le precedenti spavalderie sui social (come la dentatura tempestata di diamanti) Achille Costacurta sta cancellando i brutti ricordi dei mesi scorsi: passa tanto tempo in famiglia e pubblica solo post sobri. La settimana scorsa sul suo e su quello della Colombari era comparso un video che ritraeva i due assieme alla finale di Miss Italia 2024. Martina era stata nominata presidente di giuria e spettava proprio al figlio Achille incoronare la reginetta, Ofelia Passaponti.

Il bacio di Martina ad Achille

Ieri poi la festa. Martina Colombari, che nei mesi scorsi aveva provato a chiedere privacy sulla vicenda legata ad Achille, sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto mentre bacia il figlio con la scritta: “Buon compleanno Achi! Auguri per i tuoi 20 anni”.

Pioggia di auguri, dalla Gregoraci a Brocchi

La pioggia di auguri non si fa attendere ed arrivano tanti messaggi dai vip. La prima è l’attrice Laura Chiatti che, scherzosamente, scrive: “Buon compleanno bonazzo”. Si aggiunge poi la conduttrice Eleonora Pedron, la showgirl Elisabetta Gregoraci, l’attrice Caterina Milicchio, l’ex calciatore e ora allenatore Cristian Brocchi, ma anche il musicista Saturnino e l’attrice Tosca d’Aquino.

Tante le reazioni dei follower: “Auguri a tutti e due… e soprattutto alle madri che lottano e non mollano mai fino all’ultimo respiro” e poi: “Con l’ amore si supera ogni cosa. Il vostro legame sarà per sempre indissolubile” e anche: “Auguri. Sei un ragazzo buonissimo. Devi solo ritrovare la strada. A volte capita di sbagliare ma con l amore e l onestà intellettuale si ritrova sempre il giusto cammino. Forzaaaaa Achy”, oppure: “Questa foto è piena di speranza per chi vi guarda c’è sempre una via d’uscita”

Non mancano commenti acidi: “Ma non sarà il caso che lo tieni lontano dai social … ancora non hai imparato??” e poi: “Auguri ma questo ragazzo ha bisogno d’aiuto, serio” e ancora: “Martì i metodi Montessori non servono, si dice a Napoli, mazz e panell fann e figlie bell, panell senza mazz fann e figli pazz” e infine: ” fai il bravo che ti troverai meglio nella vita