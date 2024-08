Figlio Costacurta e Colombari ci ricasca, stavolta il video choc è su Tik Tok

Achille è tornato a imperversare sui social, dopo filmati sulle vacanze e con i nonni un'altra bravata dell'esuberante figlio d'arte

Il silenzio via social è durato neanche un mese per Achille Costacurta. Il figlio dell’ex difensore del Milan Billy e di Martina Colombari, assurto tristemente ai (dis)onori delle cronache per alcuni post choc mostranti droga e mazzette di soldi, con annesse offese alla madre, ha ancora il profilo Instagram disattivato ma sta imperversando su Tik Tok dove ne ha combinata un’altra.

Il video di Achille con la dentiera tempestata di diamanti

Negli ultimi video diffusi sulla piattaforma social Achille Costacurta non è parso affatto contrito o preoccupato per il clamore mediatico che ha suscitato: ecco apparire quindi immagini di vacanza in giro per il mondo, dalle montagne a Riccione fino a Medellin, ultima location da dove ha pubblicato video. C’è spazio anche per foto assieme ai nonni ma per non perdere l’immagine di bad-boy Costacurta jr ne ha combinata un’altra.

Si vede il giovane Achille da un odontotecnico o presunto tale mentre sfoggia un acquisto fuori dal comune, facendosi ritrarre con una dentatura tempestata di diamanti. Nel video dice: “Non mordere mai il tuo gioielliere mentre ti fa i denti nuovi”. In poco tempo ha totalizzato oltre 300mila visualizzazioni ma anche una marea di reazioni negative.

L’indignazione dei social

Fioccano i commenti: “Da piangere di fronte a tale sfrontatezza…” e poi: “Tutto inutile, pensasse di andare a fare volontariato in Africa. Vanno figli di gente molto più ricca” e anche: “non riesco a capire come Billy Costacurta, uomo di classe eccelsa, corretto, tranquillo possa accettare questi comportamenti del figlio”.

C’è chi scrive: “Poveretti Billy e Martina, due brave persone che non meritavano tutto ciò..” e ancora: “Ma il padre non gli può fare un entrata vecchio stile che i denti poi se li fa davvero nuovi?” e poi: “Questo Tizio ha seri problemi, non sta bene per niente..” e anche: “Quanti schiaffi che non gli hai dato Billy mamma mia“, oppure: “Prova a zappare la terra che puoi ancora rimetterti apposto” e infine: “Tutto questo è l’aver avuto troppo…scuole private, sport di classe eccetera”..

Le parole di papà Alessandro

Di recente il padre Alessandro, rompendo il silenzio, era tornato a parlare del figlio in un’intervista a Sky. “Mio figlio fa molta fatica a trovare una strada, una passione. Questa cosa mi provoca grande preoccupazione. Non potrà dire che non sono stato presente nella sua vita. Sono sempre stato con lui e gli ho fatto anche da autista. In questo momento so che ammira molto la mia pazienza”.