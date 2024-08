Martina Colombari dimentica i guai col figlio e ricorda quando Alain Delon la incoronò Miss Italia

La moglie di Billy Costacurta posta il video di quanto la star francese la premiò a Riccione nel '91, quando la modella aveva solo sedici anni

Sta dimenticando in montagna tutti i veleni che hanno fatto seguito ai video choc del figlio Achille e si sta rilassando in vacanza Martina Colombari. Escursioni col marito Costacurta, pranzi gustosi, passeggiate nella natura sintetizzate con un post su Instagram: “Nei grandi spazi della montagna, nei suoi alti silenzi, l’uomo non distratto può cogliere il senso della sua piccolezza e la dimensione infinita della sua anima.” Anonimo. E’ PROPRIO COSÌ !!!”. La modella però ha voluto ricordare anche un episodio particolare capitatole 33 anni fa, quando arrivò prima a Miss Italia.

Colombari Miss Italia premiata da Alain Delon

La Colombari, dimenticate le vecchie polemiche, posta un vecchio video in cui si sente parlare il presentatore di Miss Italia, Fabrizio Frizzi, che dice: “E ora il presidente di giuria Alain Delon incorona miss Italia 91”. L’attore francese, scomparso ieri a 88 anni dopo lunga malattia, dice: “Con molto piacere, sei bellissima ecco qua, sei Miss Italia ’91”. Le consegna lo scettro e la bacia mentre la giovanissima Colombari, emozionata, sorride estasiata.

Scrive a corredo del video Martina: “In queste immagini, confusa ed enormemente emozionata, a soli 16 anni, incoronata da Alain Delon. Ci ha lasciato un genio senza tempo. RIP

I follower sono tutti per Martina

Fioccano i commenti: “Se penso a Miss Italia penso solo alla colombari….lei è l’unica MISS DELLE MISS” e poi: “La Miss più bella incoronata da un’icona del cinema e l’uomo più bello!” e anche: “Questo video pieno di bellezza, eleganza innata è un omaggio al buon gusto sui social in cui dilagano principalmente uomini e donne che hanno distorto il concetto di eleganza e vera bellezza”, oppure: “Oggi il valore di quel bacio non ha prezzo”.

C’è chi scrive: “Oggi rivinceresti! Sicuramente la più bella di tutti i tempi” e poi: “Sono passati anni ci sono state tante alte Miss ma per me tu rimani la più bella di tutte in assoluto” e anche: “La mia Miss Italia preferita, nessuna pari! Ed è stato con Alain Delon il coronamento più idoneo. Bellissimi” e ancora: “Tutta la città di Riccione era in festa,tutti lì incollati ala televisione emozionati per sostenere la bella Miss!” oppure: “Fortunata ad aver incontrato l’uomo più bello del mondo”

Come sempre non mancano gli haters: “Meglio se studiavi che passeggiare in costume tra persone dello spettacolo” ma vengono presto zittiti. E infine: “Grazie, Martina, per averlo ricordato. Alain Delon: il mito della mia adolescenza. Un grande attore, una bellezza strepitosa. Dopo una vita tormentata, riposi in pace”.