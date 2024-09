Figlio Costacurta torna a postare foto della mamma Colombari, nuove polemiche

Achille scatenato su Tik Tok, foto e video da Brasile e Colombia mentre l'ex Miss Italia si rilassa nelle piscine termali e sfoggia look mozzafiato

Non si sa se davvero la famiglia – come sostiene un esperto di gossip – abbia deciso di mandarlo qualche mese lontano dall’Italia, tra Brasile e Colombia da dove si sta divertendo a lanciare video e foto su Tik Tok, per cercare di affrontare le problematiche palesate sempre di più negli ultimi tempi e aiutarlo a ritrovare un equilibrio dopo che Achille Costacurta aveva manifestato segni di disagio e instabilità culminati nei reels su Instagram che diedero scandalo ma il 20enne figlio di Billy e di Martina Colombari ha deciso di rifarsi sempre più vivo sui social.

I Tik Tok di Achille Costacurta

Con il profilo Instagram ancora chiuso, Achille si sta “sfogando” su Tik Tok dove quasi quotidianamente aggiorna sulle sue vacanze in Sudamerica, tra barche d’acqua, concerti a Medellin e pose sempre un po’ imbarazzanti come un video in cui ostenta la sua nuova dentatura tempestata di diamanti.

Il figlio della Colombari posta foto della madre

Nel suo ultimo intervento, però, Achille ha pubblicato tre foto della madre: una foto di famiglia, una con la visita di Martina Colombari al Papa e un’altra mentre l’ex Miss Italia si fa firmare la maglia da Kobe Bryant. Dal canto suo Martina su Instagram aggiorna sempre i suoi follower sulle sue giornate di relax, tra piscine termali e foto con look mozzafiato.

Sul web piovono ancora critiche

Immancabili le reazioni sui social: “Achille hai una bella famiglia non dargli delusioni” e poi: “pensa a chi non ha niente mentre tu hai tutto, fai un po’ di volontariato” e anche: “Achille,fai il bravo figlio”, oppure: “Ad essere troppo buoni , ci si ritrova con sanguisughe ingrate, servirebbe una mano veloce per farti sputare i denti..quelli veri” e ancora: “Tua madre è andata a chiedere un miracolo al Santo Padre?”

C’è chi scrive: “non basta Bergoglio mica…ci vuole l’esorcista” ma anche: “Achille sei solo un ragazzo….le sciocchezze le abbiamo fatte tutti….se solo i miei sapessero…ti auguro tutta la serenitá di questo mondo. Questa fase passerá” e ancora: “I diamanti sui denti per compensare il vuoto in testa?” e infine: “Fai vedere tutte queste cose, ma non le apprezzi”