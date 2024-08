Martina Colombari non vuol dare spiegazioni sull'ultima bravata di Achille: post polemico, le critiche del web

La compagna di Costacurta continua a pubblicare messaggi sui social, stavolta i follower non sono dalla sua parte: bacchettate dopo i video del figlio

E’ davvero un’estate insolita per la famiglia Costacurta. Se Billy mantiene il basso profilo e solo una volta si è esposto in un’intervista a Sky, le bravate del figlio Achille che sui social ha fatto danni enormi con un video choc e che sta continuando a provocare con filmati su Tik-Tok, stanno finendo tutte sulle spalle di Martina Colombari che risponde con messaggi un po’ criptici alle critiche diventando essa stessa bersaglio del web.

Achille Costacurta continua a divertirsi in vacanza

Mentre Achille Costacurta, il figlio della celebre coppia che con i suoi post choc sul profilo Instagram (che ora è chiuso) aveva sconquassato la serenità di Billy e Martina, continua le sue vacanze infinite (ora è in Colombia) e ha ripreso a postare filmati di dubbio gusto (dalla dentiera tempestata di diamanti ad uno in cui guida spericolatamente una moto d’acqua), anche la Colombari sta provando a rilassarsi durante le ferie, ma non è facile.

Il post di Martina Colombari

L’ex miss Italia si trova ancora in montagna, da dove sul suo profilo IG pubblica quotidianamente le sue foto immersa nella natura, ma ovviamente non è rimasta indifferente dopo l’ultima trovata del figlio, che ha ostentato la dentiera tempestata di diamanti. A corredo di una foto in campagna, la Colombari prova a prendere le distanze dai pettegolezzi e dalle critiche e scrive: “Purtroppo non tutti comprenderanno il tuo cammino, ma va bene così, sei qui per vivere la tua vita, non per dare spiegazioni”.

Le accuse del web all’ex Miss Italia

Se diversi follower sono dalla sua parte, stavolta la maggioranza bacchetta la donna: “Sei qui … su un social. Volevo ricordartelo nel caso ti fosse sfuggito” e poi: “La migliore cosa da fare … è non condividere il tuo cammino… se vuoi viverla in pace… Buona vita!” e anche: “Quando sei una persona di successo devi mettere in conto che sei sempre sotto riflettori, non devi dare spiegazioni, la vita è la tua e la tua famiglia anche. La notorietà impone anche dare spiegazioni ai tuoi fan, ricordalo”

C’è chi scrive: “Se non vuoi che nessuno ti chieda quello che tutti vorrebbero sapere, non pubblicare nulla. I social sono questo. Non si può sperare in soli commenti di apprezzamento” e anche: “se una persona nota non vuole far saper i suoi c….c’è la può fare vedi la De Filippi” e poi: “Facciamo anche che dietro questi post e tutta questa morale sul dare le spiegazioni … magari per te c’è un business? O condividi con noi le immagini delle tue vacanze per generosità d’animo” e ancora: “I problemi restano tuoi. Tu sbatti la testa contro il muro!”

Il web è un fiume in piena: “Lo avessi mandato al lavoro 8 ore al giorno come i ragazzi normali, invece di ricoprirlo d’oro..Forse qualche beneficio lo avresti ottenuto!” e poi: “se mettete tutta (o quasi) la vostra vita in piazza (sui social), traendone anche qualche beneficio (economico) qualche spiegazione dovreste pur darla” e anche: “Non ci sono spiegazioni da dare e neanche accuse fa fare. Ci sono mamme e padri e figli che la serenità se devono conquistare attimo dopo attimo, errore dopo errore. Le difficoltà con i figli non sono tutte uguali” e infine: “Io dico che Martina e Billy sono belle persone oltre a essere grandi e seri professionisti. Auguro a loro, nonché a tutti noi commentatori, tanta serenità”.