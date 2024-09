Achille Costacurta prima provoca poi commuove il web con l’ultimo video

Il figlio di Billy e Martina Costacurta continua a imperversare su Tik Tok e festeggia anche la riapertura del suo profilo Instagram

Sa bene di essere al centro dell’attenzione mediatica e del giudizio dei suoi follower ma Achille Costacurta non ci tiene proprio a mantenere un basso profilo. Il figlio dell’ex difensore del Milan e di Martina Colombari continua a divertirsi sui social ma con l’ultimo video riesce a far centro e a commuovere il web.

Il profilo Instagram riattivato

Achille è tornato anche su Instagram, dopo che il suo profilo era stato oscurato per mesi, e ha festeggiato in una delle sue nuove stories con un sorriso raggiante (“we are back”) ma è su Tik Tok che pubblica aggiornamenti quotidiani.

La provocazione di Achille Costacurta

Il figlio dell’ex miss Italia ha prima postato un reel provocatorio, in cui lo si vede gesticolare con le mani mentre un audio di fondo (non con la sua voce) dice: “COSA FAI NELLA VITA? Spaccio droga faccio rapine mi prendo la mazzetta nei supermercati, questo è il mio lavoro”, poi però si è riscattato col successivo.

Il video che commuove il web

Nell’ultimo filmato, infatti, lo si vede al fianco di un ragazzo affetto da sindrome di down: entrambi salutano alla telecamera. E si legge nel post: “Il video é di questo inverno… Ma comunque volevo trasmettervelo!! Da quando ho conosciuto sia Daniele che Walter é stato amore a prima vista. Questi ragazzi hanno delle aure molto visibili, ed una purezza indescrivibile!!Se mai avete la possibilità di avere a che fare con loro capirete che sono persone WOW persone migliori di noi. Percepirete una energia nello stomaco quasi piú forte di una cotta e questo dice tutto”.

Il web applaude il filmato di Achille

Reazioni entusiastiche sul web: “Dai, che forse ci fai cambiare idea..” e poi: “il primo video intelligente che hai fatto. bravo!” e anche: “ora hai detto una cosa giusta, coltivare il bene dentro e fuori di te tutto sarà migliore”, oppure: “Spero che sia vero quello che dici non solo per pulire l’immagine” e ancora: “Allora….. Questo ragazzo ne combinerà anche di tutti i colori ma almeno è attivo in un modo o nell’altro e poi tira fuori le sue contestazioni senza mantenerle dentro, più si conserva dentro la ribellione più sfocia in qualcosa di incontrollabile, grave e senza rimedio….. E quindi va tutto bene bravissimo”

C’è chi scrive: “Penso che tu sia un bravissimo ragazzo, secondo me sei stato schiacciato dalla personalità ansiosa di “qualcuna”dove tutto deve essere perfetto!FORZA!!!!” e poi: “io ho sempre pensato che sei un ragazzo dal cuore grande” e anche: “Non fidarti troppo di chi ti sta accanto x interesse…Dani e il più sincero. Sicuro”, oppure: “Mai giudicare un libro dalla copertina. Sei un grande ragazzo figlio di grandi genitori”

Achille ha riconquistato tutti: “Sei speciale Achille .. peccato che nessuno lo capisce .. a parte i tuoi genitori” e poi: “Speriamo bene…a me fa tenerezza” e ancora: “Bravo Achille il cuore conta e non mi ero sbagliata”, oppure: “I social non fanno vedere niente di ciò che sei” e infine: “Dentro sei diverso…dai dimostra chi sei!!!!Il problema non sei tu…”