Achille Costacurta ne combina un'altra, riapre anche Instagram ma poi si fa perdonare dal web

Continua lo show sui social del figlio di Martina Colombari ma su Tik Tok appare anche un segnale di ravvedimento che scatena reazioni più morbide

E’ sempre più compulsivo Achille Costacurta sui social. Dopo aver riaperto il profilo Instagram che per mesi aveva oscurato a seguito dello scandalo legato a video e foto choc con droga e mazzette di soldi (che sono stati comunque cancellati, ora appaiono solo vecchie foto), il figlio di Billy e Martina Colombari continua a dare spettacolo su Tik Tok scatenando il web.

Achille Costacurta riattiva il profilo Instagram

Da quando erano usciti i filmati choc con tanto di tag per la madre Martina Colombari, il profilo Instagram di Achille era stato chiuso ma ora è stato riattivato e “ripulito”. Cancellati tutti i post compromettenti, ora si vedono solo vecchie foto (anche con il padre o con la maglietta da basket di Bryant quando era un bambino) e non ci sono stories ma è su Tik Tok che il ragazzo continua a sbizzarrirsi.

Gli ultimi messaggi di Achille

Il figlio dell’ex difensore del Milan prima ha postato un video in cui si vede uno yacht e successivamente la madre in gommone, con la sua voce che dice:”dieci anni e ti compro una barca così mamma” poi ne combina un’altra. Viene postato un filmato in cui fa parapendio spericolato e scrive: “Sono a 130 km/h fratelli, sto volando a testa in giù fratelli”.

Il ravvedimento di Costacurta jr

Successivamente però il ragazzo aggiunge una scritta più saggia: “Le azioni in questo video sono eseguite da professionisti o supervisionate da professionisti. Non imitarle“. Infine mostra una storia in cui va a trovare la nonna e la riempie di baci. Decisamente un cambio di rotta che induce il popolo del web a giudizi più teneri.

I social perdonano Achille

Se non mancano gli haters (“Questo non ha preso schiaffi da piccolino” e poi “Non sai più che fare con la paghetta che ti danno mamma e papà…”e anche: “ma ancora stai in vacanza. Vai a faticare, devi andare sotto le serre a 40 gradi”) la maggioranza è pronto a perdonarlo per le sue bravate: “Bravo Achille, la banalità sarebbe stata fare il calciatore” e poi: “Chi hi vive di forti emozioni poi un limite non lo trova mai” e anche: “ti mando un abbraccio a te e alla tua mamma …mi raccomando devi volerle bene …di mamma c’è ne una sola ..stalle sempre vicino”.

C’è chi scrive: “A me non pare cattivo questo ragazzo. E’ gentile ed amorevole con la nonna bis” e poi: “È uno vero Achille, avrà anche dei problemi adolescenziali, chi non li ha, i media ci ricamano sopra ma è un adolescente come tutti gli altri” e anche: “Un abbraccione dal cuore Achille…e spero che la vita ti sorridi sempre…tutto passa tranquillo…sei un bravo ragazzo e so che vincerai te. Tante belle cose” oppure: “Questo ragazzo. è dolce , forse solo un po’ fragile …deve solo fortificarsi. I media l’hanno preso di mira …ma si sbagliano” e infine: “Un ragazzo solamente da capire ! Un perfetto nipote amorevole con la sua nonna bis. E’ chiaro che ha bisogno di essere tanto amato, una sensibilità somatica ed un’intelligenza fuori dal normale“.