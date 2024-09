Costacurta fa il bravo papà con Achille e ci gioca nei video, lui ha smesso di drogarsi

L'ex difensore del Milan si è prestato a partecipare ai filmati col figlio che nelle sue dirette con i follower assicura di voler cambiare vita

Cosa non si fa per un figlio in difficoltà. Avete presente la seriosità di Billy Costacurta, sempre impeccabile e con uno stile british ora che fa il commentatore tv come prima quand’era calciatore? Dimenticatela per un attimo perché l’ex difensore del Milan e della Nazionale sui social si è prestato a giocare goliardicamente col figlio Achille. Una maniera per stare vicino al ragazzo che sta provando a superare un momento difficile.

La nuova vita di Achille

Dopo essere tornato dalle lunghe vacanze in Brasile e Colombia, Achille Costacurta sta passando parecchio tempo con la madre Martina Colombari e col padre Alessandro, come testimoniato da diversi post sui social. Costacurta jr ha ripreso anche a chattare con i suoi follower con lunghe dirette e si è confessato a cuore aperto.

Achille non si droga più

Candidamente in uno di questi colloqui pubblici Achille ha ammesso di essere stato dipendente dalla droga, del resto aveva già detto di aver trascorso in un centro penale a Parma un anno e sette mesi e in comunità tra i 15 e i 17 anni. Quindi ha aggiunto: “Ho smesso di drogarmi. Vedrete, farò dei test. Esami di ogni tipo per dimostrare che è tutto vero. Se pippo? No! Se fumo verde (si riferisce al consumo di marijuana, ndr)? Sto smettendo. Smetto anche le canne perché voglio essere bello attivo. Ho tanti progetti, uno anche con dei ragazzi disabili. Prima fumavo di brutto, ma proprio tantissimo. Uno dei miei disturbi è di non avere limiti. Se mi dai le caramelle io finisco il pacchetto. Quindi provo ad evitare quello che mi fa male, anche se mi piace. Un po’ tutto ho provato, tranne l’eroina”.

Il sogno di partecipare all’Isola dei famosi

Achille ha inoltre ammesso che gli piacerebbe, in futuro, partecipare a un nuovo reality televisivo. Dopo avere preso parte a Pechino Express insieme alla madre, oggi Costacurta custodisce il desiderio di partire alla volta dell’Honduras per l’Isola dei famosi: “Fosse per me andrei su un’isoletta. Anzi, potrei fare un corso di sopravvivenza, poi farei L’Isola dei Famosi, così vi faccio vedere chi è il vero Achille”

I video con il padre

Nella metamorfosi di Achille sta giocando un ruolo importante il padre che, come detto, ha accettato di partecipare ai suoi video su Tik Tok e Instagram. In uno lo sfida a indovinare la differenza tra una crema alla nocciola tradizionale e l’altra vegana, nell’altro gioca ai dadi con il ragazzo, riuscendo a vincere entrambe le sfide. Per pegno Achille ha dovuto versarsi addosso una bottiglia d’acqua ghiacciata. Scene che comunque sono piaciute agli utenti dei social.

Tanti i commenti: “Billy Costacurta un signore, si vede da lontano , vecchia scuola , il vero mondo Milan” e poi: “Grande Billy si vede che Achille non è cattivo ha bisogno di tanto affetto” e anche: “State vicini a questo ragazzo” e ancora: “Un padre prova tutto quello che è possibile per ridare una vita dignitosa al figlio, fa strano anche a me che si presti a queste cose, ma bisogna trovarsi nelle situazioni per capire”

C’è chi scrive: “Achille hai gli occhi buoni , sei un bravo ragazzo, trova il tuo posto nel mondo e sarai piu felice” e poi: “Papà non si nasce ma si diventa con molte difficoltà e responsabilità… Complimenti Billy” e ancora: “Grande papà. Ha saputo dare il giusto rinforzo positivo ..continuate a stare accanto al vostro ragazzo .. che ne ha tanto bisogno” e infine: “siete splendidi insieme amo vedere un papà e figlio”.