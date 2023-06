Costanza Caracciolo rompe il silenzio, dopo gli attacchi inappropriati sui social: la sua vita condizionata dalla diastasi addominale

L'influencer ed ex velina di Striscia la Notizia ha deciso di rivelare la sua malattia, un problema post partum che colpisce circa il 30% delle donne

30-06-2023 11:30

Ha deciso di rompere il silenzio, affrontando temi personali, delicati ma che la accomunano a Noemi Bocchi, ad Alice Campello, a migliaia di donne che hanno sofferto e che hanno taciuto – per pudore o perché non capite, sostenute e a ascoltate. Costanza Caracciolo ha 33 anni, è sposata con l’ex campione Christian Vieri e ha con lui due figlie – Stella e Isabel – nate a distanza di appena 16 mesi.

L’ex velina e influencer ha voluto condividere i dettagli, la scoperta della sua malattia che affligge circa il 30% delle donne nel post partum, la diastasi addominale.

Costanza Caracciolo e la diastasi addominale

Costanza Caracciolo ha affrontato due gravidanze a distanza di pochi mesi, entrambe tra l’altro si sono concluse con un taglio cesareo e il suo corpo – come accaduto ad altre neo mamme – non solo ha subito un cambiamento fisico naturale, che alcuni followers sui social non le hanno perdonato ma lo ha dovuto affrontare. Simili allusioni fisiche, in una madre scossa e stanca, in lei hanno avuto una certa incidenza.

“Dopo la nascita delle mie figlie, qualcuno ha cercato di farmi sentire sbagliata per le mie forme – ha raccontato a “Ok Salute e Benessere” – alludendo anche che potessi essere nuovamente in dolce attesa subito dopo aver partorito. Credo che l’aspetto fisico di una persona non debba mai essere oggetto di dibattito, a maggior ragione se è correlato a qualche disturbo, come nel mio caso. Tra una gravidanza e l’altra non ho avuto né il tempo né le energie per rimettermi in forma con un’attività fisica costante e un buon piano alimentare. Forse è per questo che i muscoli addominali, che normalmente sono paralleli e uniti da una fascia fibrosa centrale, non hanno retto, allontanandosi sempre di più gli uni dagli altri”.

Fonte: ANSA

Costanza Caracciolo e Christian Vieri immortalati da Chi

I commenti ostili dei followers

Quello che descrive con una precisione notevole, è la diastasi addominale, di cui soffre il 30% delle donne dopo il parto e che ha costituito oggetto di una esternazione importante anche da parte della compagna di Francesco Totti, Noemi Bocchi.

“Inizialmente credevo si trattasse di una condizione fisiologica – ha continuato la Caracciolo – legata ai cambiamenti inevitabili del corpo durante le due gravidanze. Ma quando, a un anno di distanza dall’ultimo parto, ho capito che non c’era verso di buttare giù la pancia, né col solito allenamento (che nel frattempo avevo ripreso) né con le indicazioni del nutrizionista, mi sono sottoposta a un’ecografia della parete addominale, su consiglio del mio medico di famiglia. È venuto fuori che ho una diastasi di cinque centimetri, fortunatamente non accompagnata da ernia ombelicale”.

Costanza ha infatti illustrato anche uno degli effetti collaterali di questa malattia, ovvero la presenza di una o più ernie che aggravano le condizioni delle donne che ne soffrono e che scoprono che – dietro al dolore – c’è una patologia la cui risoluzione è sempre chirurgica.

Un problema serio, che nulla ha a che spartire con questioni di natura meramente estetica su cui, in maniera inappropriata e insistente, hanno scritto e commentato anche con una malignità gratuita i followers sui social.

Mal di schiena e dolori addominali

Spesso sottovalutata o comunque confinata a un problema estetico, in realtà la diastasi addominale è un problema funzionale e le ha provocato diversi fastidi.

“Contrariamente a quanto si pensi, la diastasi non è un disturbo esclusivamente estetico o che coinvolge solo la pancia. Nel mio caso, ad esempio, ha scatenato anche dei mal di schiena che interessano soprattutto la parte bassa. Si intensificano quando svolgo attività che richiedono un certo sforzo fisico. Alla lombalgia si aggiungono sporadici fastidi alle anche e al bacino”.

E poi c’è l’aspetto emotivo da considerare e che, forse, è il più pesante di tutti da sopportare. “La diastasi può creare un disagio interiore”, ha desiderato aggiungere Caracciolo. Una esplicita richiesta di moderare un certo linguaggio, soprattutto sulle piattaforme dove l’immagine può e deve essere strutturata su basi che spesso esulano dalla vita reale.

VIRGILIO SPORT