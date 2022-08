Coulibaly, futuro incerto: la Salernitana valuta nuovi profili a centrocampo

01-08-2022 23:23

Il patron Iervolino sta facendo sognare in grande i tifosi della Salernitana, dopo l’insperata, clamorosa salvezza ottenuta in extremis e al termine di una rimonta pazzesca ai danni di Venezia, Genoa e Cagliari.

Molti dei meriti vanno attribuiti a mister Davide Nicola, autentico specialista quando si tratta di risollevare le sorti di quelle squadre di Serie A che sembrano ormai rassegnate alla retrocessione in cadetteria.

Il patron campano vorrebbe dunque premiare le gesta del confermatissimo allenatore ex Crotone tra le altre, regalando alla piazza qualche colpo di alto profilo per essere il più competitiva possibile sin dalla prima giornata di campionato.

Oltre al grande sogno Dries Mertens, per ora proibitivo, la Salernitana deve pensare a rinforzare alcuni reparti nevralgici del suo organico. Come riporta l’edizione odierna de Il Mattino, i nomi più caldi sono quelli di Kiki Kouyate del Metz per la difesa, mentre a centrocampo piace il profilo di Ajdin Hrustic dell’Eintracht Francoforte ed è sempre viva la pista che porta al turco Yusuf Yazici, classe 1997 del Lille.

A proposito di centrocampo, non è più sicuro di rimanere a Salerno un titolare inamovibile della scorsa stagione: Mamadou Coulibaly. Il centrocampista, attualmente infortunato, è stato recentemente riscattato dall’Udinese per quasi 2 milioni di euro, ma potrebbe fare presto bagagli se a centrocampo il DS Morgan De Sanctis dovesse riuscire a far arrivare almeno uno dei due giocatori sopracitati.