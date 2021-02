Coupe de France: avanzano Marsiglia, Monaco e Lens

Si sono concluse le prime cinque sfide dei trentaduesimi di Coppa di Francia in programma oggi. Il Marsiglia prova a risollevarsi dal momento no in campionato e vince in trasferta contro l’Auxerre grazie ai gol di Benedetto e Dieng. Con lo steso risultato il Tolosa sconfigge clamorosamente il Bordeaux. La squadra di serie B francese a segno con un gol per tempo: prima Bayo e poi Antiste eliminano i girondini dalla coppa di Francia.

Il Monaco vince di misura a Grenoble grazie ad un gol dell’ex viola Jovetic. Costa cara a Domenech la sconfitta casalinga del suo Nantes contro il Lens. Nonostante il vantaggio iniziale di Bamba, gli ospiti si impongono 4-2. In serata è previsto l’esonero dell’ex Ct francese che per la cronaca non era in panchina causa positività al covid.

Infine il Montpellier vince agilmente in trasferta a Stasburgo grazie alle reti di Delort e Skuletic. Alle ore 19.00 Dijon-Lille, alle ore 21.00 caen-Psg mentre in questo momento si stanno giocando Brest-Rodez e Amiens-Metz.

OMNISPORT | 10-02-2021 17:03