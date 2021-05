Covid, Galliani: "Mi ha salvato la preghiera"

Al settimanale “Maria con te”, Adriano Galliani ha svelato come la preghiera l’abbia aiutato a superare il Covid: “Ho combattuto una dura battaglia per la sopravvivenza che non avrei vinto senza l’aiuto della fede – ha raccontato l’amministratore delegato del Monza – Dal 10 al 17 marzo sono stato in terapia intensiva, una prova durissima”.

L’ad del Monza prosegue: “Devo ringraziare soprattutto la Madonna che mi ha sostenuto: senza di Lei sarei sprofondato in un abisso. Nel pericolo mi sono rivolto ogni giorno a Maria. Purtroppo non sono stato un buon cattolico, non rispettando sempre le regole, ma nel mio cuore non si è mai spenta la fede, intesa come una fonte di speranza e di forza. Alla luce degli ultimi avvenimenti, dopo un esame di coscienza, mi rendo conto di avere sbagliato pregando Maria con tanta intensità mentre temevo per la mia vita e mi riprometto di rivolgere a Lei il mio pensiero anche nei periodi migliori”.

Galliani ha fatto anche il voto di salire in pellegrinaggio al santuario della Madonna di San Luca a Bologna: “Voglio ringraziarla per il sostegno che mi ha dato durante la malattia. Ho parlato della mia esperienza senza retorica e non per dare di me stesso una immagine edificante. Ha solo il valore di una testimonianza di fede, con un messaggio rivolto a chi soffre e a chi, come me, ha superato la sofferenza: preghiamo nel male, ma anche nel bene, perché abbiamo sempre bisogno di Maria”.

OMNISPORT | 12-05-2021 19:10