Covid, nuovo peggioramento per Fausto Gresini: parla il figlio

Le condizioni di Fausto Gresini sono peggiorate. Il team principal dell’omonimo team nel Motomondiale e due volte campione del mondo nella classe 125 (nel 1985 e nel 1987) adesso torna a far preoccupare. Recentemente c’erano stati dei miglioramenti incoraggianti, che avevano fatto ben sperare tutti gli appassionati di moto e i fan dell’imolese.

Dei progressi annunciati direttamente dal figlio qualche giorno fa: “Da oggi siamo ufficialmente di nuovo in gara, babbo è sveglio!! – scrive Lorenzo su Facebook -. Gli esami sono stabili come anche l’ossigenazione, i reni stanno recuperando, continua a essere sotto antibiotico e non ha febbre, i polmoni non sono messi bene, ma danno qualche segnale positivo. Ovviamente permane una situazione di gravità e fragilità. Seguiranno aggiornamenti”.

Notizie incoraggianti erano state riportate con l’ultimo bollettino emesso dall’ospedale Maggiore di Bologna, lunedì 8 febbraio, dal dottor Nicola Cilloni: “Grazie ai macchinari che aiutano a rimuovere gas dal sangue permettendo minore stress sui polmoni, negli ultimi giorni le condizioni di salute di Fausto Gresini sono migliorate, pur rimanendo il quadro clinico generale grave e la prognosi ancora riservata”.

Proprio il figlio Lorenzo ha spiazzato tutti con un aggiornamento sul padre: “Non scrivo da qualche giorno per via di un improvviso peggioramento delle condizioni generali avvenuto nella notte fra venerdì e sabato – ha scritto infatti il figlio del due volte campione del mondo della 125cc sui social –, ora la situazione è stabile e con valori sufficienti, babbo è stato sedato nuovamente in modo profondo. Sono state iniziate nuove terapie – ha infine rivelato Lorenzo Gresini nel suo post – per combattere la grave infiammazione polmonare, seguiranno aggiornamenti nei prossimi giorni”.

Una situazione non semplice quella di Fausto Gresini, che ormai sta lottando contro il Covid-19 da dicembre scorso. La situazione è monitorata costantemente, non resta che augurarsi un aggiornamento migliore di quello dato oggi dal figlio.

OMNISPORT | 15-02-2021 17:33