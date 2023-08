Ronaldo sbaglia numero e risponde una modella, ecco cosa è successo

Forse ti può interessare

Cristiano Ronaldo, pioniere in Arabia Saudita e veleno contro l'Italia: "Prima di me la serie A era morta"

Al-Nassr travolto 5-0 dal Celta Vigo in amichevole. Se in campo non ha inciso, fuori dal campo è stato Cristiano Ronaldo show. Il portoghese ne ha per tutti: dalla Serie A alla Mls