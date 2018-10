CR7, selfie con l’invasore tifoso dello United

Nonostante la sconfitta inflitta al Manchester United con la sua Juventus, Cristiano Ronaldo è ancora uno degli idoli dei supporter dei Red Devils. Un ruolo – quello della stella in grado di trascendere il tifo per la propria squadra – che il portoghese ama e che interpreta alla grande, come dimostrato anche da un episodio seguito al successo di ieri sera all’Old Trafford, poco dopo la fine dell’incontro.

L’INVASIONE. Ronaldo era ancora in campo a festeggiare con i suoi compagni di squadra quando un tifoso dello United, che indossava la maglia della propria squadra con il numero 7, ha scavalcato la recinzione che separa il terreno di gioco dagli spalti e ha iniziato a correre verso il portoghese. A inseguirlo un paio di steward, che sono riusciti ad acciuffarlo proprio quando il ragazzo si trovava vicino a CR7. Mentre i due addetti alla sicurezza tentavano di portare via l’invasore, Ronaldo si è avvicinato chiedendo di liberarlo per un attimo.

IL SELFIE. Il fuoriclasse della Juventus ha preso lo smartphone del tifoso e ha scattato un selfie insieme a lui, riconsegnandogli poi il telefono. L’invasore è stato poi scortato dal campo e probabilmente rimarrà a lungo lontano dagli stadi inglesi – la legge britannica è severissima in questi casi -, in compenso potrà mostrare agli amici la foto insieme a CR7, scattata per di più dal giocatore.

