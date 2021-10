Cremona-Brindisi ad alta tensione: le parole di Vitucci

24-10-2021 09:59

Brindisi avanza con forza la propria candidatura nella combattuta lotta per il ruolo di terza forza del campionato.

A Cremona la squadra di coach Vitucci infila il quarto successo di fila riscattando quindi il secondo ko su due gare di Champions League, subito in settimana contro Cluj, e tornando al successo negli scontri diretti contro i lombardi dopo sette sconfitte consecutive.

Secondo il parere del coach veneziano, tuttavia, il colpo del PalaRadi potrà servire alla squadra per prendere fiducia proprio in vista dei prossimi, delicati impegni europei:

“A parte lo sbandamento dell’ultimo quarto abbiamo vinto con merito. siamo molto soddisfatti di questo inizio di stagione, siamo alla seconda vittoria su tre trasferte in campionato con una sconfitta dopo un supplementare a Trieste. Purtroppo gli alti e bassi fanno parte di questa squadra, ma vincere in emergenza è molto importante e dà fiducia per il futuro.

vitucci ha poi parlato del concitato finale con le espulsioni di Perkins, in polemica con i tifosi di casa, Agbamu e Spagnolo: “Non è mai piacevole quando succedono cose di questo tipo, è stato un peccato, ma in effetti e per fortuna non è successo niente“.

