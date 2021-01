Cremona, Galbiati: "Sogno le Final 8 contro Milano"

La Vanoli Cremona è una delle sorprese di questa stagione di Basket Serie A. A parlare di questo successo il caoch dei Lombardi Paolo Galbiati a QS.

“Ero già felicissimo di guidare questa “scatola”, mai avrei pensato che le cose andassero così bene. Quando abbiamo costruito la squadra la parola chiave è stata “bombe di energia”. Doveva essere la caratteristica principe. E poi la versatilità: siamo solo 8 ma sembriamo molto più profondi”.

L’allenatore non nasconde il suo sogno: “Final 8, contro l’Olimpia. Non è una partita normale, è affascinante giocare contro una squadra così e non posso dimenticare quel che ho fatto con l’Olimpia. Anche gli americani sono molto stimolati, stanno scoprendo l’Eurolega e vedono Milano come punto di riferimento. La Coppa Italia? È durissima, ma sappiamo da dove siamo partiti e dove vogliamo arrivare. Se arriva un premio a metà, ovvio che siamo contenti, ma questo non deve distoglierci dall’obiettivo”

