Cremona, Verners Kohs si presenta

02-02-2022 12:49

Verners Kohs continua il suo giro d’Europa e approda per il finale di stagione alla Vanoli, nuova tappa di una carriera che le scorse stagioni l’ha visto rendersi protagonista soprattutto in Spagna e Lettonia.

“Cremona rappresenta un’opportunità importante per fare un ulteriore step nella mia carriera e la voglio cogliere nel migliore dei modi. Penso che il campionato italiano sia tra i migliori d’Europa e mi sento pronto a confrontarmi con questo livello” ha affermato il classe 1997 di Ventspils.

“Voglio aiutare la squadra a vincere più partite possibili. Ne abbiamo ancora 13 da giocare, sono convinto che potremo toglierci tante soddisfazioni. Siamo un buon gruppo e c’è una buona chimica sia in campo che in spogliatoio. La cosa più importante sarà la cura dei dettagli, trasferire in partita ciò che facciamo durante la settimana”.

Fondamentale però, prima ancora che il lavoro sul campo, sarà trovare prima possibile una buona forma fisica.

“Ero fermo da qualche mese, ogni giorno che passa mi sento meglio. Questa settimana di allenamento in più mi servirà ad arrivare a Pesaro al 100% della forma” ha chiosato Kohs.

