10-01-2023 14:00

La situazione in casa Cremonese è davvero turbolenta: dopo il ko rimediato nello scontro diretto con il Verona, i grigiorossi sono scivolati in ultima piazza e restano l’unica squadra con all’attivo zero vittorie in questa stagione.

Il presidente Arvedi pareva dunque deciso nel voler dare una scossa alla squadra cambiando allenatore, in tribuna, tra gli altri, è stato avvistato anche il tecnico ex Sampdoria Aversa, ma alla fine è arrivato il dietrofront, con Alvini che resta al suo posto almeno fino alla sfida di sabato prossimo con il Monza.

Se è vero che la Cremonese non hai mai sfigurato contro numerose big, vedi Roma, Milan, Inter e Juventus, è vero anche che sono mancati i punti negli scontri diretti e che la strada per la salvezza è sempre più in salita.