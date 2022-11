04-11-2022 16:24

Il 13° turno vedrà scendere in campo, tra le altre, Salernitana e Cremonese. L’allenatore Alvini dice la sua nella conferenza pre-match: “Abbiamo grande rispetto per questa squadra, sappiamo può avere qualcosa in più delle formazioni che puntano alla salvezza, ma sappiamo anche di avere necessità di punti ed è per questo che giocheremo al massimo”.

“Lo stadio Arechi è uno stadio caldo, io e i miei giocatori sappiamo di essere fortunati nel poter giocare partite simili in un clima così, sicuramente non potremo schierare Radu, Dessers e Chiriches, ma entreremo in campo per fare una grande prestazione”.

Infine: “Non vorrei essere ripetitivo ma io sono molto contento di questi ragazzi, a parte la gara con la Lazio tutte le altre partite sono state interpretate nel modo giusto, sono convinto che questo succederà anche domani”.