Cremonese, Alvini: “Sarà fondamentale l’atteggiamento”

15-10-2022 15:27

In questa 10° giornata di campionato tocca a Spezia – Cremonese scendere in campo e giocarsi tre punti importanti in chiave salvezza.

La squadra lombarda neopromossa arriva all’impegno dopo la sconfitta con il Napoli, ma il tecnico Massimiliano Alvini sembra fiducioso in merito a questa trasferta: “In questa settimana abbiamo lavorato bene ma in realtà lo facciamo sempre, dall’inizio dell’anno l’atteggiamento è sempre stato quello giusto tranne che per la partita con la Lazio, anche in questa sfida il piglio dev’essere quello di sempre, perché giochiamo su un campo importante e contro un avversario che milita da due anni in serie A ed ha più esperienza di noi”. E conclude: “Loro sono imbattuti in casa, noi dovremo schierare i nostri punti di forza”.