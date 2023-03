Davide Ballardini in conferenza: ” L’idea in futuro è di giocare con una difesa a 4, ora rispettiamo le caratteristiche”

31-03-2023 15:42

Dopo la sosta del campionato riparte la Serie A. La giornata numero 28 aprirà i battenti con il “derby” lombardo tra Cremonese ed Atalanta. Il tecnico dei padroni di casa, Davide Ballardini, in conferenza stampa, ha analizzato la prossima gara della sua Cremonese.

Le parole del tecnico di Ravenna: “Giochiamo contro una squadra che è certamente tra le più attrezzate del nostro campionato, a mio parere poteva tranquillamente giocarsela con l’Inter, il Napoli e le altre in campionato. Sono attrezzatissimi in tutti i reparti; ad inizio stagione sono partiti benissimo, poi hanno avuto un periodo di difficoltà ma la rosa, la società, le ambizioni che hanno sono pari a quelle delle grandi squadre come Milan, Inter, Napoli, Roma. Loro sono certamente di quel livello”

Un commento poi sul futuro, tattico, della Cremonese: “L’idea nostra, in futuro più o meno prossimo, è quello di giocare con una difesa a quattro, ma questa squadra tra esterni e difensori centrali ci sono 10 giocatori: questa è stata costruita così, per un certo tipo di gioco, ad oggi abbiamo tanti difensori centrali. E’ necessario quindi fare delle considerazioni e rispettare le caratteristiche dei giocatori a disposizione. Per me, ad ogni modo, chi è forte da quinto, e mi riferisco agli esterni nel 3-4-2-1 o nel 3-5-2, è forte anche da quarto”.